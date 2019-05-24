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大雨過後登革熱蠢動 環保署請民眾做好這些事

2019-05-24 12:58聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署表示，今年到現在登革熱境外移入病例數為近10年同期最高，因應連日豪大雨及高溫，氣候條件適合病媒蚊生長，呼籲民眾不能掉以輕心。

環保署環管處長蔡玲儀表示，登革熱病媒蚊孳生源無所不在，只要有一點點的積水，便可孳生許多孑孓。環保署提醒民眾大雨過後，應立即動手清除居家環境附近積水容器及作好自我防護，並注意飲用水安全。

環管處表示，登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1周後就能羽化成蚊並成為登革熱病毒傳播媒介，未孵化的蟲卵可存活長達1年，連日高溫及大雨過後，最適合病媒蚊孳生。

因此，民眾大雨過後，應進行家戶內外孳生源檢查，尤其應注意盆栽、菜(果)園及農園等，主動清除積水器物，澈底做到「巡、倒、清、刷」：仔細「巡視」家戶內外積水容器，將積水「倒掉」，不使用的容器予以分類「清除」，減少容器，留下的器物也要確實「刷洗」去除斑蚊蟲卵，妥善收拾加蓋或予以倒置。

環管處表示，請民眾做好避免蚊蟲叮咬的自我防護工作，如穿著長袖淺色衣物、加裝紗窗(門)、使用政府核准之防蚊液及正確使用環境用藥，民眾可於量販店、便利超商或雜貨店購買有環保署核准的環境用藥以環境用藥防治蚊蟲，只能達到治標效果，確實清理環境，才是滅蚊治本之道。

環保署表示，民眾也要注意大雨後飲用水的安全，飲水要煮沸後再飲用，如擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開3分鐘以上，讓消毒藥劑揮發變少後再喝。地方環保局也會加強飲用水水質抽驗工作。飲用井水或山泉水等簡易自來水用戶，更應注意確實煮沸後才可飲用，以確保安全，建議住戶管理單位於豪雨後清除水井或水池的污泥並洗刷乾淨，必要時可進行消毒，讓住戶喝得更安心。

環保署登革熱病媒蚊

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