小農福音 初級加工合法登記最快7月上路

2019-05-24 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會修正農產品生產及驗證管理法草案增訂17條，若立法院完成三讀，最快7月包含乾燥、粉碎、碾製、焙炒等初級加工，只要農民在農業用地取得合法容許設施從事加工，就可登記為農產品初級加工廠。

農委會主委陳吉仲表示，最快下周五立法院就可以三讀通過，可以同時確保農民收益、消費者安全。他說，在母法通過前，農委會不會停止透過各改良場的打樣中心輔導農民，也會持續跟各地青農、農民團體推廣區域加工策略。

陳吉仲說，即使農產品初期加工的主要權責機關為農委會，所有的食品衛生安全主管機關還是衛福部；衛福部會依照食品衛生管理法的規範，要求農產品的初級加工符合食品良好衛生規範(GHP)第一章與第二章，並做稽核與抽查。農委會也會要求小農作初級加工要符合規範。

現階段規範納管的包括乾燥、粉碎、碾製、焙炒等初級加工品項，包括果乾、蔬菜乾、帶殼花生、紅棗乾、薑黃粉、辣椒粉、茶包、咖啡等。