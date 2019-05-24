切一半右肝免開膛破肚 單孔腹腔鏡切肝手術傷口小

2019-05-24 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



50歲的林先生是B肝帶原者，非常重視日常作息也持續在醫院定期追縱病況，身體沒有任何不適，卻在公司健康檢查發現肝臟異狀，肝臟右葉深處有兩顆肝腫瘤且臨近大血管，醫師以單孔腹腔鏡大面積切肝手術治療，雖切除一半以上的右肝，但此種手術術後傷口小、出血量少，林先生在醫院休養一周後便出院了。

新竹馬偕醫院一般外科醫師莊樹宏表示，單孔腹腔鏡手術多運用在膽囊、闌尾切除，少部分會進行於大腸切除、胃袖狀切除、胃繞道手術，而在台灣進行單孔腹腔鏡肝臟切除手術則相當少見。

傳統開腹手術會在肚皮留下15到30公分的長切口，病患復原期長，且術後疼痛感強烈，而單孔腹腔鏡切肝手術是將3至4支器械，放入約2至5公分的傷口內進行治療。不過由於大型肝臟切除手術非常複雜，肝臟內佈滿大小血管、肝內膽管，手術中稍不慎就會發生大出血或是術後膽汁滲漏，嚴重時可能有致命風險。

莊樹宏指出，雖手術困難度高，但單孔腹腔鏡手術傷口小，疼痛感輕微，病患復原快速且疤痕也不明顯，一般中小型手術通常開完刀後約1到4天即可出院，大型手術如大範圍肝臟切除、胃癌切除或胰尾切除則約需一周。