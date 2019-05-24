微熱山丘挑戰消費者味蕾 推出榴槤冰心蛋糕

2019-05-24 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投微熱山丘鳳梨酥今年發展「全球果實計劃」，與世界各地農業的合作，讓美味無國界分享。首發新品牌「D24榴槤蛋捲」外，最近又推再推出第二波新品「貓山王榴槤冰心蛋糕」，挑戰消費者的味覺，也改變大家對水果之王有不同印象。

微熱山丘表示，「貓山王榴槤冰心蛋糕」選用馬來西亞頂級榴槤 「貓山王」，又稱D197榴槤，香氣濃郁甘甜，肉質柔滑，入口即化，是榴槤老饕最鍾愛的品種。微熱山丘將新鮮榴槤泥製成紮實的冰心內餡，搭配上香蘭葉、蛋皮蛋糕，最後以蘭姆酒提味，層層堆疊出貓山王榴槤冰心蛋糕的獨特風味，感受絕佳的榴槤體驗。因應市場的熱烈反應，「D24榴槤蛋捲」也推出8支裝的輕包裝，拉近消費者與榴槤甜點的距離！

微熱山丘以 「農企業理念」作為為核心，今年邁向第10週年，延續一貫「發掘在地美好」、「堅持真實美味」的品牌理念，於二月宣布「全球果實計劃」，結合水果和甜點的開發及烘焙專業，堅持真材實料，無人工添加，讓這些真實美味能跨國界相互交流。也證明台灣甜點品牌也能走向世界。