塑化劑危害無所不在 台大醫籲主管機關提出對策

2019-05-24 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



塑化劑在環境中無所不在，過去已知可能影響生殖功能，台大研究團隊近年執行的系列研究進一步證實還會對心血管有危害。他們呼籲環保署、經濟部等相關部會共同正視塑化劑對國人的健康危害，針對標示或其他減少國人暴露的方法提出對策。

台大醫院心血管中心臨床教授暨環境職業醫學部主任蘇大成表示，研究團隊2016年找來平均年齡僅21歲、代謝能力還很好的793名年輕人加以研究；發現DEHP塑化劑暴露越多，內皮細胞功能失常風險越高，未來發展成動脈硬化的風險也隨之提升。2017年的研究看到DEHP塑化劑暴露越多，會影響血糖、胰島素阻抗與睪固酮素，這些都是心血管疾病的危險因子。

今年度有兩篇研究分別刊登於國際期刊「生態毒性與環境安全」與「環境汙染」，其中一篇研究在787個研究對象資料中看見，塑化劑暴露與頸動脈內中層厚度呈現正相關÷也就是塑化劑暴露越多，早期動脈硬化風險越高。

另篇研究校正了冠心病人的抽菸、喝酒、年齡、性別、肥胖、血壓、血脂、社經因素等變項後，發現DEHP塑化劑暴露越多，罹患這個疾病的風險越高。

蘇大成表示，塑膠成品添加塑化劑後，具有柔軟、易於彎曲、摺疊、彈性佳的性質而易於塑形，因此生活中被廣泛應用，簡直無所不在，舉凡保鮮膜、塑膠袋、塑膠容器、塑膠玩具、塑膠墊板、巧拼、化妝品或香水、生理食鹽水點滴袋、醫材管線等，都有塑化劑成分。