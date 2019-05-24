縮骨功？92歲老婦熟睡半夜頭卡入照護床欄框

2019-05-24 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市一名92歲婦人今天凌晨不明原因頭卡入照護床欄杆，家人發現後沒辦法為老人家脫困，趕緊撥119求救，消防局調派第二大隊到現場，用破壞器材細心切開欄杆順利救人，並將老人家送醫院觀察。