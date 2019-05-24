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仁醫！花10小時搶通血管保住少婦雙腿

2019-05-24 10:56聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中36歲林姓少婦因免疫疾病併發血管炎多年，去年1月車禍後，雙膝下方的血管全都堵塞，導致傷口癒合不良，造成感染、化膿，面臨截肢，家人不放棄，轉診到台中榮總心血管中心，經醫師耐心利用導管氣球擴張術，先打通右腿膝蓋下方約80公分的血管，再打通左腿血管，前往花了10小時，再由骨科清創，少婦雙腿的傷口在1個月後癒合，至今免於截肢的命運。

台中榮總心臟內科醫師張偉俊說，少婦到院時，雙腳從膝蓋以下到腳踝的血管全都塞住，單腳整段阻塞血管就長達80公分，血流無法流通，導致傷口無法癒合，外院評估堵塞血管過長，加上車禍骨折手術以固定鋼板擋住血管，難以打通血管，建議截肢，家人不願她從此斷腿過餘生，轉院向台中榮總求治。

張偉俊指出，少婦先接受右腿膝下周邊血管導管手術，再做左腿。手術是以一根導管從股動脈進入，往下到足底動脈、足背動脈，再往上走前脛骨動脈，血管管徑最窄1.5毫米，全段約80公分，加以藥物塗層氣球擴張，避免血管再狹窄，單腿的手術超過4小時，是一般心導管手術的10倍，手術耗時又複雜，靠醫療團隊純熟的技術完成。

台中榮總心血管中心主任吳茲睿說，台中榮總針對「糖尿病性危急週邊血管阻塞」難治的疾病，成立照顧團隊，執行膝下周邊血管導管手術逾10年，成功率近9成。

台中榮總心血管中心指出，台中榮總開辦「周邊血管特診」，利用健保給付氣球擴張術，以一根導管加上氣球擴張，打通患者堵塞的血管，並維持患者長期的血管通暢，挽救患者肢體，治療人數已經超過千人，呼籲民眾別放棄治療。

醫師張偉俊說明，少婦經接受導管氣球擴張術，打通雙腳的血管，保住雙腳。記者趙容萱／...
醫師張偉俊說明，少婦經接受導管氣球擴張術，打通雙腳的血管，保住雙腳。記者趙容萱／攝影
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醫師張偉俊說明，少婦經接受導管氣球擴張術，打通雙腳的血管，保住雙腳。記者趙容萱／...
醫師張偉俊說明，少婦經接受導管氣球擴張術，打通雙腳的血管，保住雙腳。記者趙容萱／攝影
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醫師張偉俊說明，少婦經接受導管氣球擴張術，打通雙腳的血管，保住雙腳。記者趙容萱／...
醫師張偉俊說明，少婦經接受導管氣球擴張術，打通雙腳的血管，保住雙腳。記者趙容萱／攝影
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台中榮總手術患者

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