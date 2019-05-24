洗冷氣收這價錢還被殺價 網友抱不平：叫他自己洗

2019-05-24 10:51 聯合新聞網 綜合報導



一名冷氣專業人員抱怨受雇到民眾家裡清洗冷氣，收費1500元竟然還被對方嫌貴，還想要殺價。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 夏天到了，許多人抗暑的方法之一就是吹冷氣，但是冷氣用久了內部總是會卡了厚厚的髒汙，有人為了省錢會自行清洗，但也有民眾會請專人來清潔。一名在冷氣公司的專業人員受雇到民眾家裡幫忙清洗冷氣內部，開價費用1500元，沒想到對方竟然嫌貴，還想要殺價，讓他很無奈。他PO網之後也引來其他網友痛批這位民眾「不懂得尊重專業」。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出一張照片，表示有民眾請他到家裡清洗冷氣。照片中可看到冷氣拆卸下來後，卡了一層非常厚、灰白的汙垢，看起來應該是非常久沒有清潔。原PO跟對方開出清洗費用1500元，沒想到對方一聽竟然嫌貴，還想要殺價，讓原PO很傻眼，無奈的說「洗這台冷氣1500不會貴吧？為什麼還要殺價？」

網友也替原PO抱不平的說「叫對方覺得貴自己洗」、「技術專業是無價的」、「根本佛心價」、「1500好便宜，隨便找都要3000以上，還都忙到請不來」、「重點就是你太便宜⋯降低自己的技術成本」、「台灣人就是愛殺價，不殺就覺得怪怪的」；也有人驚訝這台冷氣也太髒了，「髒到一個誇張」、「這從墳墓挖出來的是嗎？」、「這台也太恐怖了吧」、「應該起碼5年以上沒清過」。不過也有網友緩頰的說「會有人這樣殺價或許也是因為景氣跟整體經濟不好，大家賺不到那麼多錢」。