全球氣候緊急行動今展開 環保署：盼與民間一同努力

2019-05-24 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



針對民間團體今天舉行「全球氣候緊急行動」，環保署表示，氣候變遷是全球共同面臨的艱鉅挑戰，政府深表認同，也與大家站在同一陣線，遵循聯合國永續發展指標13，已採取各項氣候行動，以因應氣候變遷及其影響，並期望與民眾一起行動。

環保署今年正擬定溫管法的第2期階段管制目標，屆時也將召開公聽研商會議廣納各界意見，擴大公民參與基礎。

環保署環管處長蔡玲儀表示，我國非聯合國成員，無法正式參加聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)締約方相關機制，但身為地球村一員，我國已經在溫室氣體減量及管理法中設定2050年國家長期減量目標，降為基準年2005年排放量的50%以下，並以5年為1期方式，制定2020第1期階段管制目標與2025、2030年願景方向，分別較基準年減量2%、10%及20%，以先緩後加速的減碳路徑逐步落實。

她表示，我國是世界上少數幾個以法律明定長期減碳目標的國家，且優於韓國、新加坡、中國等亞洲鄰近國家的宣示目標。

蔡玲儀說，除設定目標外，政府依照溫管法規範制訂「國家因應氣候變遷行動綱領」揭示減緩與調適的基本方向，訂定能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門的「溫室氣體排放管制行動方案」。

環保署表示，全國22個直轄市及縣市政府也已提出「溫室氣體管制執行方案」，中央與地方共同合作對抗氣候變遷：包括輔導產業製程與鍋爐燃料改善、公共運輸與低碳運具持續成長、縣市住商部門汰換耗能設備、提升能源使用效率等，讓我國燃燒排放的二氧化碳，成長速率已大幅減緩，依國際能源總署資料顯示，台灣過去10年來平均成長率為0.1%，優於新加坡的1.6%、韓國的2.3%。