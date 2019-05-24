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入夏遊北投溫泉 6月冷麵季夏季優惠接力開跑

2019-05-24 09:00聯合報 記者翁浩然╱即時報導

暑假旅遊強檔即將到來，台灣亞太國際溫泉旅遊協會、台北市溫泉發展協會及北投溫泉業者共同結合雄獅旅遊集團推出「OI溫泉新旅遊」專案，6月14日北投冷麵季啟動日起，凡購買今年10到12月日本溫泉專案行程，有機會獲得北投溫泉免費住宿一晚、泡湯券、餐券及優惠券等回饋，可在7月1日到10月31日間到北投溫泉商圈使用。

北投地區有珍貴的溫泉資源、豐富的自然生態、古老建築和多元人文歷史，今年更獲選為台灣30經典小鎮之一。

溫泉發展協會理事長周水美表示，專案以北投夏季豐富的資源，回饋給長期支持北投溫泉旅遊的國人，希望國人出國旅遊盡興玩，回國後還能到北投休憩，元氣滿滿迎接工作挑戰，協會也透過舉辦活動，促進溫泉商圈夏季商機，創造三贏。

協會為觀光產業盡心力，現已著手開發「IN向北投」App，要結合智慧科技，讓遊客能友善、輕鬆自主的安排遊程，整合優惠券、折價券、票證等。

周水美說，為加碼北投區旅遊市場，協會聯合北投飯店業者，從7月1日到9月30日推出北投Long Stay專案，也將首次結合LINE Pay嵌入「IN向北投」App，智慧科技加上行動支付，方便旅客線上訂房，一指輕鬆愛樂活。

北投Long Stay專案分三天兩夜及五天四夜兩種，最低2折價格並結合各家業者的大眾湯與早餐，推出共湯與共食的樂活方案，搭配景點導覽活動，讓遊客能更深度了解北投過去人文歷史。

Long Stay專案還結合北投旅館業者共同推出的「北投冷麵季」活動，北投各飯店主廚推出創意冷麵料理，活動將於6月14日到16日舉辦，活動地點就在捷運新北投站旁的七星街。

另外，台北溫泉季將於10月31日到11月4日登場，今年還擴大舉辦引進需要百人大漢扛起、每頂重達近700公斤的3頂神轎來台表演日本松山市撞轎祭典，再度展現熱血喧囂景況為溫泉季揭幕，祭典將在捷運新北投站廣場旁七星街、大業路周邊舉行。

溫泉季延續往年文創與公益主軸，還有浴衣走秀、那卡西歌唱比賽、北投與亞太溫泉聯合特展、美食展攤、愛心文創市集、露天電影院、明華園表演及捐血、淨園、義剪等活動，除各類泡湯、住房、用餐有優惠，各大在地店家也會推出折價、消費送好禮等優惠活動。

北投冷麵季6月14日啟動，溫泉優惠也將一起開跑。圖／台灣亞太國際溫泉旅遊協會、台...
北投冷麵季6月14日啟動，溫泉優惠也將一起開跑。圖／台灣亞太國際溫泉旅遊協會、台北市溫泉發展協會提供
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北投冷麵季6月14日啟動，溫泉優惠也將一起開跑。圖／台灣亞太國際溫泉旅遊協會、台...
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北投冷麵季6月14日啟動，溫泉優惠也將一起開跑。圖／台灣亞太國際溫泉旅遊協會、台北市溫泉發展協會提供
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台北市溫泉發展協會聯合北投飯店業者於7月1日到9月30日推出北投Long Sta...
台北市溫泉發展協會聯合北投飯店業者於7月1日到9月30日推出北投Long Stay專案，也將首次結合LINE Pay嵌入「IN向北投」App，智慧科技加上行動支付，方便旅客線上訂房。圖／台灣亞太國際溫泉旅遊協會、台北市溫泉發展協會提供
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北投溫泉季新北

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