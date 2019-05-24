在5月是異例 鄭明典：北極上空氣壓偏高 影響有這些

2019-05-24 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典說，北極上空氣壓偏高，到５月通常負北極振幅都不會太大，今年是特例，有些地方會異常的熱、有些則是異常的冷。