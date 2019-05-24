彭啟明：今到周末好天氣但空品差 下周一、二鋒面接近

2019-05-24 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天開始到周末天氣不錯，中午會感覺有點熱，不過西半部的天氣相對穩定，空氣品質就陸續轉差。

彭啟明在臉書上說，周五開始到周末天氣相當不錯，改為吹偏東風到東南風，靠山區或東半部還是有些零星水氣，偶有短暫陣雨，各地都可以看到陽光，相當的舒適。中午高溫各地約在30度上下，會感覺有點熱，但還不算太熱，未來幾天每天會緩上升一些，下周日、一會越來越熱。

他說，下一道鋒面預期在下周一，會在台灣北部海面上，台灣位於鋒面前緣的暖區內，改吹南風，將會轉為不穩定的天氣型態。鋒面主要雲系預期會在下周一深夜到周二清晨間，從北部開始往南部影響，下周三會到巴士海峽附近。

彭啟明指出，這道鋒面有可能類似周一這波鋒面，屬於移動型的系統，還是要留意可能不穩定的環境下，會有對流發展，伴隨強風、閃電雷擊，要到下周三才會緩和，鋒面後面是吹東北風，周三會稍轉涼，周四、五回溫轉晴。

他說，預測再下一波鋒面，可能落在下下周日、一，這道鋒面可能會停留一段時間，很像典型梅雨鋒面的天氣型態，但變數仍大，需要定期的修正，現在是預期下下周可能水氣略多，較不穩定。

彭啟明提醒，西半部位於吹東風的背風面，從昨天開始空氣品質就陸續轉差，預期今天中南部從台中到高雄屏東，都有機會到達敏感族群不健康等級，目前雲林已經有許多地方到所有族群不健康等級，到周末都是如此。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風測，風速偏弱，擴散條件轉差，清晨及夜間竹苗至中部外海有背風渦流生成，汙染物易累積，須留意午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。