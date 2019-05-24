燕魟愛向海生館飼育員撒驕 燕魟寶寶出生半月仍怕怕

2019-05-24 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



一般人聞之色變的魟魚，在屏東海生館飼育員眼中，可是經常圍在身邊討食體、愛撒嬌的大寶貝，館方日前成功復育眼斑鴨嘴燕魟，半個月前報到的燕魟寶寶體長約30公分，除體型較嬌小、身上斑點分佈及數量不同外，與成年燕魟無太大差異，暫置台灣水域館後場適應池裡的燕魟寶寶，仍對飼育員有戒心，將等適應人工飼食環境後，會轉至大洋池展示缸。

館方表示，眼斑鴨嘴燕魟，顧名思義就是有個像鴨嘴巴的吻部；此外，背上佈滿白色斑點、拖著細長的尾巴更是牠的特色之一；看著眼斑鴨嘴燕魟在大洋池內自在悠游，扁平寬大的身體規律擺動，彷彿翱翔在海洋世界的大型燕子，給人療癒感。

館方說，眼斑鴨嘴燕魟體長最大可達2至3公尺，在台灣西南海域、澎湖、東沙群島海域可見到；不同於其他軟骨魚類是在體內形成卵鞘後直接排出體外的方式，牠的受精卵是在母魟魚體內形成，漸漸形成胚胎後，由受精卵提供養分，持續地在母燕魟體內成長。

眼斑鴨嘴燕魟喜歡吃有硬殼的食物如蝦蟹、貝類等，每天餵食時，可看到牠們彷彿「討抱抱」般地游到飼育員身邊討食，出生半個月、正在後場適應池裡的燕魟寶寶，對飼育員仍有戒心，不會有主動靠近索食；飼育員為讓牠們慢慢適應人工環境，會以主動餵食文蛤，偶以其他種魚塊增加營養多樣性，有助於日後需要檢查或醫療時，不會因飼育員的靠近出現生理緊迫。