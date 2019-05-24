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「嗯嗯」太用力造成失憶？神經內科醫師：是真的

2019-05-24 07:32聯合報 記者羅真╱即時報導

許多人有便秘的困擾，但即使「嗯」不出來，也別過度用力。香港《晴報》近日報導一名便秘婦人如廁後，突然失去記憶長達8小時，那段時間的記憶更回到10年前。國內醫師表示，這個情形的確可能發生，原因是近年越來越受關注的「頸靜脈瓣膜關閉不全」。

書田診所神經內科主任醫師黃啟訓說，心臟收縮時，動脈的血流會往上供應腦部，隨後缺氧血再慢慢經由靜脈回流到心臟，路途中，會經過頸部的靜脈瓣膜。人體因為有了這個瓣膜，心臟收縮時才能順利將新血送往動脈、而不會灌至靜脈。

不過，頸靜脈瓣膜可能因為先天因素或後天老化而發生關閉不全的情形，平日生活可能沒有太大影響，但如果做用力憋氣動作時，像是用力「嗯嗯」、情緒激動、舉重等，可能造成胸廓壓力增加，壓力傳遞至靜脈，致使原本要回流到心臟的缺氧血受阻，同時影響從心臟新打出的含氧血灌注腦部。

這個情形發生時，人會出現腦缺氧的症狀，暫時性失憶就是其中一種。黃啟訓說，負責形成短期記憶的海馬迴原本耗氧量就大，因此腦部缺氧時帶來的影響也較明顯，人們可能無法記得當下的事情，但因為其他腦區還保有長期記憶，因此患者的記憶可能一下回到10年前。不過，這些症狀往往是暫時性的，隨著靜脈血液慢慢順利回流到心臟，患者也就漸漸恢復正常了。

黃啟訓提醒，任何突發的腦部疾病都應馬上送急診讓專業醫師評估。如懷疑或想確認是否有「頸靜脈瓣膜關閉不全」，可在健康檢查時加入腦血管超音波檢查。如果曾確診「頸靜脈瓣膜關閉不全」，日後就要盡量避免憋氣動作，如用力排便、情緒激動、舉重等，以免再次發病。

許多人有便秘的困擾，但即使「嗯」不出來，也別過度用力。本報資料照片
許多人有便秘的困擾，但即使「嗯」不出來，也別過度用力。本報資料照片
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