下周兩波鋒面 吳德榮：劇烈天氣的時間、地點現難預報

2019-05-24 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，下周二、三梅雨季的第四道鋒面通過，至於何時、何地會有劇列天氣、會有多大的降雨量，因科技有其極限，也無法比較20日的鋒面和28日的鋒面何者較劇烈。

吳德榮指出，今天西半部多雲時晴，氣溫回升；中南部山區及東半部有局部短暫陣雨的機率。北部21至30度、中部22至31度、南部23至33度、東部21至29度；周末兩天西半部多雲時晴，白天漸熱、早晚舒適；山區午後有局部陣雨，東半部亦有局部短暫陣雨的機率。

他表示，依最新模式模擬，下周一鋒面接近，大氣趨於不穩定、易降雨，中南部因西南風與陸風的輻合作用，及午後對流作用皆可激發局部陣雨或雷雨；28、29日鋒面通過，有陣雨或雷雨；氣溫降、天氣轉涼。下周四鋒面東移減弱，天氣略好轉、仍有零星降雨的機率。

吳德榮，由於模式模擬對鋒面抵達時間、影響程度及之後的演變，仍會持續微調，需再觀察。梅雨季鋒面的附近，大氣不穩定度較其他季節高，常有中小尺度對流系統發展，這些關鍵性的「中小尺度對流系統」，並不是目前電腦模式，所能模擬的。預報員無客觀資料可參考，若問「520」與「528」鋒面，何者較為劇烈？當然是不該有答案。屆時氣象局還得啟動「即時預報」程序，來發布即時訊息及特報。

中央氣象局預報指出，周六水氣仍多，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。下周日風向轉為偏南風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，下周一鋒面逐漸接近，白天台灣地區處於鋒面前緣暖區，除東南部有局部短暫陣雨外，其他地區上午大致為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣為主，下半天起下周二鋒面逐漸由北往南通過台灣地區，西半部及東北部地區降雨範圍廣，容易有短暫陣雨或雷雨，至於其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三鋒面南移至巴士海峽，鋒面殘留水氣及東北風增強影響，中南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。下周二、三鋒面通過後，東北風也會增強，北部及東北部又將再度轉涼，早晚低溫約19、20度，白天高溫則在23到25度，請留意。