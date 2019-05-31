熱帶魚好看但可以吃嗎？張口之前你應該知道的事！

2019-05-31 08:51 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝編輯部】

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2014年9月，曾有民眾購買俗稱「土赤海」之大型熱帶海魚烹煮味噌湯後，出現下痢嘔吐、口喉麻痺感、心搏徐緩及呼吸困難等症狀。到底這些海洋裡色彩斑斕的熱帶魚，是好看又好吃？還是背後有你不知道的食安風險呢？

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雙斑笛鯛，俗稱「土赤海」，含有熱帶海魚毒，內臟毒性特強，在國外常引起食物中毒。（圖片來源：國立台灣海洋大學有毒海洋生物網頁）

毒從口入 食物鏈傳遞而來的熱帶性海魚毒

在海產中毒事件中，除了廣為人知的河豚毒素、麻痺性貝毒外，亦有數百種熱帶或亞熱帶珊瑚礁魚類，攝食後可能引起「熱帶性海魚毒（Ciguateric toxins）中毒」。

而其實這一切都起因於這些熱帶珊瑚礁魚類所吃下的「渦鞭毛藻」，經過食物鏈的傳遞、累積作用，且進一步透過生物的氧化代謝作用，使得渦鞭毛藻中所主要的脂溶性毒素成分「雪卡毒素（Ciguatoxin，簡稱CTX）」等形成毒性更強的魚毒。

然而，雪卡毒素對於海魚而言並不造成危害，因此從魚隻外觀、氣味及肉質無法辨別是否含有毒素，但是若人類食用到含有雪卡毒素的海魚，因雪卡毒素的毒素穩定性高，即使加熱也難以破壞消除，因此常造成食品中毒事件發生。

食用熱帶珊瑚礁魚類 可能損人不利己！

而過去，也有不少觀光地區餐廳以「熱帶鮮魚全餐」的商業噱頭以吸引遊客消費，但在台灣養殖漁業如此興盛的條件下，其實消費者有更多美味且肉質更好的經濟魚種選擇。且以食品安全及生態保育角度來看，這些熱帶珊瑚礁魚除了可能有其食用的風險外，對於海洋生態的平衡也有其重要性，甚至許多可能是保育魚種。五彩斑斕的熱帶珊瑚礁魚固然美麗，但吃選擇把牠放上餐桌之前還是好好思考一下，因為這可能是件損人且不利己的事情！

如何選魚才能吃得更安心？

民眾一般在購買魚隻烹飪時，除需選擇信譽良好的供應商與安全無虞的捕魚區魚隻外，也應避免食用同一大型珊瑚礁魚類的「全魚宴」，且盡量選擇3公斤以下的魚隻，並避開易累積毒素的內臟、魚皮、魚頭等部位。食用時也應先試吃幾口，若舌頭有異味或麻痺感應立即停止食用，若食用後有不適症狀時也應立即就醫！

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【參考資料】

●熱帶性海魚毒 (Ciguateric toxins)