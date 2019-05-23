新手媽媽必備幫手奶瓶消毒器 選購要注意這5點

許多新手媽媽對於奶瓶消毒不很重視，以為只要洗乾淨了就不用消毒，標準檢驗局基隆分局表示，這對寶寶的健康有很大的隱憂，奶瓶消毒器已列屬應施強制性檢驗商品，消費者於選購及使用奶瓶消毒器商品，要注意5點。

「奶瓶消毒器」具有快速煮水、高溫殺菌之特點，成為新手媽媽必備的好幫手，選購時要注意：

一、應購買貼附有「商品檢驗標識」(圖例如或)之奶瓶消毒器。

二、選購時檢視負責廠商名稱及地址、電氣規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚。

三、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。

四、使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。

五、隨時注意奶瓶消毒器使用狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站進行檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。