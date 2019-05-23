背化學元素、唱軍歌 性諮商師眼中最怪早洩偏方大公開

2019-05-23 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



親吻、愛撫、將身心完全交給情慾準備進入翻雲覆雨的正戲，「氫、鋰、鈉、鉀、銣、銫、鍅」30歲的小玫突然隱約聽到老公喃喃自語，仔細一聽居然在默背元素週期表，氣得她喊停，原來這已經不是第一次發現老公用「轉移注意力大法」解決1分鐘就射精的問題，雖然暫時能解決早洩，但面對人在心不在的伴侶，小玫幾乎快失去「性」趣。

其實早洩並不少見，台灣每3名男性就有1人性行為開始後1至2分鐘內就射精，但面對早洩問題，多數人選擇逃避或聽信偏方。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑引用「亞太區性行為調查報告」，超過6成的患者宣稱有伴侶支持就願意就醫，但真的會鼓勵男伴就醫的女性卻僅有4成，最後踏入診間解決早洩問題的男性僅占2成。

荷光性諮商中心所長、諮商心理師暨性諮商師呂嘉惠也分享，曾有名中年女性聽信塗抹印度神油能解決早洩問題謠言，以潤滑油名義讓丈夫使用，沒想到丈夫皮膚敏感，塗抹後下體就又癢又痛，丈夫含淚逼問為什麼要塗這個，妻子只能無奈又無辜地回答「因為你不行」。

讓人啼笑皆非的偏方不只這個，還有不少患者會用算數、唱軍歌、國歌、背化學元素轉移注意力，或做愛前先自慰一次，雖能延長時間，但男方在性愛中無法放鬆、享受，甚至心不在焉，仍會造成伴侶關係惡化。

女性不敢開口談早洩的主要原因是怕傷到男性自尊，男性不願面對的原因除怕傷自尊，也恐懼坦承早洩與性無能畫上等號。另外，多數人誤以為早洩是年長者特有的毛病，事實上年輕人早洩發生率與老年人一致。邱鴻傑說明，早洩多為腦部血清素活性不足所引起，龜頭過於敏感、攝護腺發炎、過胖及糖尿病也可能造成早洩。