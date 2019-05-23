加熱菸爭議何時了 5月底將討論

2019-05-23 20:14 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



董氏基金會等反菸團體向行政院陳情，要求政府強硬拒絕菸商。（影片截圖） 分享 facebook 加熱菸爭議有望5月底解決。針對近期沸沸揚揚的加熱菸議題，到底是該放行還管制，立委及民團都在督促政府拿出因應方案。衛福部在日前表示，將在5月底召開跨部門會議討論。財政部國庫署23日也指出，加熱菸管制與否牽扯到法規修訂，希望各部會能謹慎討論。而對於歐盟開始進行的菸品追蹤行動，國庫署仍在評估是否跟進。

海關扣押3萬多條菸

美國自4月通過加熱菸上市批准後，台灣也傳出有菸商向政府施壓，企圖讓加熱菸合法進口。而董氏基金會等反菸團體不斷向行政院陳情，要求政府強硬拒絕菸商。對此，衛福部等部會接連表態，指出不會讓加熱菸進入台灣。海關目前也暫時扣押了3萬多條加熱式菸品，不讓民眾帶進台灣。

然而有立委指出，因為衛福部、國庫署等單位從1月跨部會討論以來，仍未確定加熱菸要入法管制與否。且都不願意當加熱菸的主管機關，更直指因為海關目前沒有法源依據就扣押加熱菸，導致民眾不滿，打算申請國賠。面對排山倒海來的壓力，衛福部在日前接受媒體採訪時表示，將在5月底召開跨部門會議，針對相關議題討論。

須要謹慎評估

國庫署表示，目前雖然還沒收到開會通知，不過相信衛福部已經在規劃相關議程。國庫署官員表示，加熱菸議題牽扯到整個菸害防治法的修訂，希望屆時各部會能謹慎評估，討論最佳處理方式。

而為加強走私菸及假菸把關，歐盟日前開始加大菸品追蹤控管，透過條碼追蹤菸品的產地及銷售路徑。台灣是否會跟進採取行動，國庫署則表示，目前有在聯繫專家們討論，但因為牽扯到菸酒管制法的修訂，加上歐盟幾天前才開始這項行動，因此需要時間進行評估。

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