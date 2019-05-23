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防堵國際疫情滲透 8月起輸入明膠須檢附官方證明

2019-05-23 18:55聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

繼蛋製品宣布輸入須檢附「輸出國官方證明」後，衛福部食藥署宣布，考量非洲豬瘟、國際...
繼蛋製品宣布輸入須檢附「輸出國官方證明」後，衛福部食藥署宣布，考量非洲豬瘟、國際疫情等，從8月起，輸入明膠及其衍生物、其他動物膠、消化蛋白質及其衍生物產品供食品用途者，皆需檢附輸出國官方證明，若未能依法檢附，產品將無法入關。 聯合報系資料照片／記者鐘聖雄攝影
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繼蛋製品宣布輸入須檢附「輸出國官方證明」後，衛福部食藥署宣布，考量非洲豬瘟、國際疫情等，從8月起，輸入明膠及其衍生物、其他動物膠、消化蛋白質及其衍生物產品供食品用途者，皆需檢附輸出國官方證明，若未能依法檢附，產品將無法入關。

食藥署食品組專委董靜馨表示，明膠的來源是肉類、肉骨或是肉皮，其蛋白質加熱後溶解製成明膠，多用來作為食品黏著劑，俗稱吉利丁；由於明膠屬於動物性製品的加工後產物，確認來源以及掌握產品的品質很重要，因此，跟進他國的腳步，要求輸入業者檢附官方證明。

董靜馨表示，該政策已規畫約一年，主要輸入台灣明膠的國家，包含比利時、韓國、奧地利、美國等總計30個國家，已經提供官方證明樣張，表示主要輸入國都已可以提供證明，不會造成進出口的障礙，新規定8越正式上路。

目前除了明膠須檢附官方證明以外，還有日前才公告的蛋製品，先前還有水產品、大閘蟹、貝類、狂牛症曾發生國輸入之肉品、動物性油脂（越南、中國）、澳洲除了牛油以外的動物性油脂，董靜馨表示，未來在管理上，會希望更有系統的查核，也將跟進國際趨勢赴當地查廠。也提醒業者新法上路後，需檢附證明，否則產品將無法入關。

出國食藥署非洲豬瘟

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