外陰囊凸如足球 腹腔鏡修補熟男疝氣傷口小

2019-05-23 17:03 中央社 新北23日電



衛福部台北醫院外科主任歐亮宏今天表示，腹股溝疝氣是好發於男性的外科疾病，但實際不分性別、年齡層。外科以微創手術修補，手術傷口小、疼痛感低、恢復期快，術後復發率低。

衛生福利部台北醫院今天舉行「成人腹股溝疝氣修補術」醫療座討會，並分享「外陰囊凸如足球，熟男疝氣羞就醫」的案例。

台北醫院表示，45歲陳姓男子年輕時胯下腫大，自知可能罹患疝氣，卻因誤解疝氣手術部位在陰囊附近，會影響日後的性福，拖延將近20年，直到患部腫大將近20公分好像足球大小影響行走，才至台北醫院就診。

院方表示，腫大如足球是因為腸子等臟器墜落，形成一些空間。手術時先將腸子的一些粘黏清理乾淨，避免再次沾粘，然後推回去腹腔，再修補缺洞。

台北醫院外科主任歐亮宏說，以「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，完全不必在陰囊動手術，不但傷口小、癒合快，且術後疼痛感少，再復發的比例極低，絕不會影響性功能，陳男才安心接受手術。

歐亮宏表示，腹股溝疝氣是俗稱的「墜腸」、「脫腸」，是常見的外科疾病，一般好發於男性，但實際上不分性別，任何年齡層都會發生，包括嬰幼兒及老人，只是發生的形態與手術治療方式略有不同。

歐亮宏提醒，疝氣初期不太會疼痛，但若不處理可能會逐漸擴大引起腸胃症狀，或合併引發腸阻塞，嚴重可能導致腸壞死或腹膜炎，危及生命。

若民眾發現鼠蹊部有異常隆起腫塊，平躺時會消失，就有可能是疝氣徵兆，建議儘早就醫、治療，避免小病變大病。

台北醫院表示，外科以微創腹腔鏡手術的方式修補疝氣已達數百例，最近提出長期病例分析報告顯示，腹腔鏡腹股溝疝氣修補手術，相較於傳統式疝氣手術開刀的範圍至少10公分，腹腔鏡手術傷口小，恢復期快、疼痛感減少等許多優點。

台北醫院說， 王姓女子近期因腹股溝有5公分突起，用力時會疼痛，誤以為是腫瘤而擔心。歐亮宏也以腹腔鏡為王女修補疝氣，僅有3個小傷口，癒合後疤痕不明顯，不但恢復健康保持美麗，手術隔天即出院，馬上恢復大部分的日常活動。