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愛美不分男女 尋求醫美男性出現成長趨勢

2019-05-23 17:00聯合報 記者張弘昌╱即時報導

鴻海董事長郭台銘參選總統，臉上斑點的面子問題，也成為討論焦點。政治有黨派、藍綠之分，但注重外表及提升職場形象，卻是不分男女。

聯新國際醫院醫學美容科觀察，近年來男性民眾對美容的接受度和需求都增加，男性醫美自費佔額，從原本的2成攀升至3成，且有成長趨勢。甚至母親節期間男性美容也是正成長，顯示越來越多男性，更願意花錢整修門面，讓向來以女性為消費主力的醫美產業，開拓更多客源。

男性醫美年齡層以30到50歲為大宗，有些原本陪太太、女兒或女朋友到醫院做美容，看到效果不錯，也躍躍欲試，結果一試成主顧，成為醫美的固定常客。

聯新國際醫院整形外科黃新生醫師表示，男性消費者接受度最高的是，眼袋和眼皮下垂手術；注射美容方面，以注射玻尿酸、肉毒桿菌為主。除面子問題，啤酒肚身材，也是男性在意的重點，大多是接受非手術性的冷凍溶脂。

男性消費者依年齡層不同，選擇醫美療程也有差異，不過大多數都是希望為外表增添光彩，提升職場的人氣和形象。20歲到30歲男性及社會新鮮人著重在除痘疤，處理青春期時，因不當擠壓痘痘所留下的皮膚疤痕。

中年以上的主管階級，因工作需要交際應酬，或是對部屬的領導管理，因此特別注意外表形象，希望改善臉上黑斑或抬頭紋，提升職場運勢。

55歲陳先生是外商公司中階主管，平時和顧客打高爾夫球聯絡感情，因沒有做好防曬，臉上和手臂出現一塊塊深色的曬斑，加上習慣性的眉頭緊皺，雙眉之間逐漸形成較深的皺眉紋，看起來精神不濟，外表略顯老態。

整形外科醫師黃新生表示，針對中年男性在意的臉上皺紋，可以局部注射肉毒桿菌，治療過程快速；老人斑則讓皮膚看起來蠟黃暗沉，施打光電雷射，可改善臉部肌膚狀況。外表看起來變年輕、有精神，肌膚狀況獲得改善，是男性消費者願意定期做醫美療程的原因。

黃新生醫師提醒，市面上醫美療程琳瑯滿目，品質參差不齊，不論是選擇注射美容或手術，建議民眾應選擇有合格證照的專科醫師諮詢。由於每個人的需求和膚質狀況不同，在治療前應先與醫師做好溝通，術後衛教也很重要，才能達到最佳的治療效果。

聯新國際醫院整形外科醫師黃新生表示，愛美不分男女，近年男性因職場工作需求，到醫美...
聯新國際醫院整形外科醫師黃新生表示，愛美不分男女，近年男性因職場工作需求，到醫美中心求診比例，有逐漸上升的趨勢。圖／聯新國際醫院
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