親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

日職／王柏融對樂天扛5棒DH 火腿求中止4連敗

外商紛紛加入華為禁令 台積電為什麼不用？

福爾摩沙四重奏來台 詮釋台灣民謠

2019-05-23 16:39台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

福爾摩沙四重奏將於5月底舉辦巡演演出，要以西方音樂詮釋台灣民謠。(photo b...
福爾摩沙四重奏將於5月底舉辦巡演演出，要以西方音樂詮釋台灣民謠。(photo by張朝瑋/台灣醒報)
分享
福爾摩沙四重奏以西洋樂器重新詮釋台灣民謠《雨夜花》，替5月底的巡演拉開序幕！由台裔音樂家發起組成的福爾摩沙四重奏，每年都會隨著音樂節活動來台。此次選擇以獨立巡演方式，從南至北舉辦數場音樂演出。主辦單位23日表示，音樂會上除表演海頓、柴可夫斯基等經典作品外，也將以西方音樂詮釋多首台灣民謠，請民眾拭目以待。

主辦單位亞藝藝術指出，福爾摩沙四重奏是於2002年由4位台裔音樂家來台巡演時所成立，而目前成員為創立者林允白、陳則言，及新加入的李家瑋及韓裔的黛博拉•裴。該團平時在國外致力於推動台灣音樂，其演出亦受到《弦樂》、《留聲機》等國外音樂雜誌讚賞。2013年時，更在花蓮創辦了福爾摩沙室內音樂節，每年來台演出。

此次獨立巡演，福爾摩沙四重奏將分為兩套曲目演出，第一套曲目將表演以台灣原住民音樂為基礎創作的《讓靈魂回家》、《歌聲的迴響》等聞名國際的作品，亦將表演結合《望春風》、《恆春小調》、《港邊惜別》、《天黑黑》、《雨夜花》等台灣民謠而成的《5首台灣民謠》，此曲曾在2018年登上德國柏林愛樂廳，獲得當地民眾高度讚賞。

第二套曲目，福爾摩沙四重奏則帶來西方風景，除了演奏樂團委託美國作曲家達納•威爾森創作的《匈牙利民調組曲》，也將表演柴可夫斯基的第1號D大調，及海頓的第6號降E大調等經典作品。樂團表示，希望透過表演，讓更多人注意到室內樂的魅力，進而讓更多音樂家一起加入室內樂演奏的行列

【更多精采內容，詳見

樂團原住民音樂會

相關新聞

僅4成5收過手機災害通報 立委：加強偏遠地區傳播

2019-05-23 16:23

守護台灣千億豬肉產業 護國神犬力抗豬瘟：不讓滷肉飯消失

2019-05-23 15:17

長時間低頭工作 小心頸椎退化性病變

2019-05-23 15:16

頸痠痛敷草藥5分鐘 婦人痛如火燒跑急診

2019-05-23 15:13

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

男子染麻疹趴趴走害機組人員中鏢 旅遊醫學門診不可輕忽

2019-05-23 15:10

海漂棄置死豬案例近百件 7件檢出非洲豬瘟都在離島

2019-05-23 14:50

監測食安 台大將打造全民人體生物資料庫

2019-05-23 14:47

讓應思聰不再無助 台劇「與惡」編劇挺精障者社區4訴求

2019-05-23 14:45

花蓮14：12發生4.8有感地震 最大震度太魯閣5級

2019-05-23 14:27

今年端午節 不讓民眾買不到豬肉

2019-05-23 14:19

台鐵端午票第1分鐘狂賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 14:15

多重抗藥性結核病 療程縮短

2019-05-23 14:04

林口長庚斥33億打造研究大樓 實驗動物中心亮相

2019-05-23 13:59

偏鄉建長照 恐淪蚊子館

2019-05-23 13:56

警加強外籍移工宣導 配合萬安演習相關管制措施

2019-05-23 13:24

端午節前豬肉供應穩定 農委會：漲價機率不大

2019-05-23 13:02

氣喘兒只能眼睛吃冰淇淋？ 國健署：「禁冰令」沒必要

2019-05-23 13:00

下周油價漲跌互見 估汽油降0.2元、柴油漲0.2元

2019-05-23 12:49

便祕太用力會喪失記憶？這名婦人記憶瞬間回到10年前

2019-05-23 12:15

國家級作品3000元起跳 國道警察說「後座也能拍的美」

2019-05-23 12:07

影／最美鋼管小精靈！女童「磨破膝蓋」忍痛賣力演出 敬業態度惹人鼻酸

2019-05-23 12:00

遠航突停飛 旅行業喊簽履約保證「航空業要全賠」

2019-05-23 11:57

估下週汽油小跌0.2元 95無鉛每公升30.2元

2019-05-23 11:45

長期輸血未排鐵 恐引發心血管疾病

2019-05-23 11:34

民間憂政府要蓋的住宿機構淪蚊子館 衛福部這樣回應

2019-05-23 11:30

衛福部50億蓋長照機構 北市信義區也是「資源不足區」

2019-05-23 11:26

22國2千人划龍舟 新北議長盃6月7、8日微風開賽

2019-05-23 11:25

北市聯合稽查37家電影院 6家消防或衛生不合格

2019-05-23 11:14

想長生不死嗎？製作死者副本的「數位永生」

2019-05-23 10:30

高鐵端午連假再加開六班次 25日凌晨開放訂票

2019-05-23 10:27

六都機車騎士 高雄平均年騎286天最多、最少在這

2019-05-23 10:23

搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

台中大雨狗困沙洲上該不該救？引發論戰

2019-05-23 12:43

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

花蓮14：12發生4.8有感地震 最大震度太魯閣5級

2019-05-23 14:27

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

5月23日單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

小S徐熙娣登陸坎城影展 帥氣褲裝展現女力！

2019-05-23 11:39

便祕太用力會喪失記憶？這名婦人記憶瞬間回到10年前

2019-05-23 12:15

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

遠航突停飛 旅行業喊簽履約保證「航空業要全賠」

2019-05-23 11:57

昆凌變身坎城古惑仔、張鈞甯露性感美腿 LONGCHAMP撞包15名人真是威

2019-05-23 12:20

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23

連3天憑車票送蛋撻！檀島咖啡5月24日進駐北車 還有「獨家限定」豬扒包

2019-05-22 21:51

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

衛福部50億蓋長照機構 北市信義區也是「資源不足區」

2019-05-23 11:26

人潮滿出來！ SOU‧SOU海外首展「誠品R79」登場 秒殺人氣款點名

2019-05-22 20:20

慢性腎臟病失智症比例達3成 北港醫院講座教你護腎

2019-05-23 07:54

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

孩童跳床或鋪床後咳不停 高醫大研究：空氣變髒易過敏

2019-05-22 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top