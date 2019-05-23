福爾摩沙四重奏來台 詮釋台灣民謠

2019-05-23 16:39 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



福爾摩沙四重奏將於5月底舉辦巡演演出，要以西方音樂詮釋台灣民謠。(photo by張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook 福爾摩沙四重奏以西洋樂器重新詮釋台灣民謠《雨夜花》，替5月底的巡演拉開序幕！由台裔音樂家發起組成的福爾摩沙四重奏，每年都會隨著音樂節活動來台。此次選擇以獨立巡演方式，從南至北舉辦數場音樂演出。主辦單位23日表示，音樂會上除表演海頓、柴可夫斯基等經典作品外，也將以西方音樂詮釋多首台灣民謠，請民眾拭目以待。

主辦單位亞藝藝術指出，福爾摩沙四重奏是於2002年由4位台裔音樂家來台巡演時所成立，而目前成員為創立者林允白、陳則言，及新加入的李家瑋及韓裔的黛博拉•裴。該團平時在國外致力於推動台灣音樂，其演出亦受到《弦樂》、《留聲機》等國外音樂雜誌讚賞。2013年時，更在花蓮創辦了福爾摩沙室內音樂節，每年來台演出。

此次獨立巡演，福爾摩沙四重奏將分為兩套曲目演出，第一套曲目將表演以台灣原住民音樂為基礎創作的《讓靈魂回家》、《歌聲的迴響》等聞名國際的作品，亦將表演結合《望春風》、《恆春小調》、《港邊惜別》、《天黑黑》、《雨夜花》等台灣民謠而成的《5首台灣民謠》，此曲曾在2018年登上德國柏林愛樂廳，獲得當地民眾高度讚賞。

第二套曲目，福爾摩沙四重奏則帶來西方風景，除了演奏樂團委託美國作曲家達納•威爾森創作的《匈牙利民調組曲》，也將表演柴可夫斯基的第1號D大調，及海頓的第6號降E大調等經典作品。樂團表示，希望透過表演，讓更多人注意到室內樂的魅力，進而讓更多音樂家一起加入室內樂演奏的行列

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