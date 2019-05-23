僅4成5收過手機災害通報 立委：加強偏遠地區傳播

2019-05-23 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



颱風季將至，立法院教育文化委員會今天邀請科技部次長謝達斌列席就「汛期整備之防災應用」進行專題報告，並備質詢。立委表示科技部防災預算逐年下修，災防中心官方LINE帳號的使用率不高，有關單位應提升災害資訊傳播效果，並將火山、動物疫情、PM2.5等災害納入傳播範圍。

科技部政務次長謝達斌表示，科技部致力以科技加強防災功能，國家災害防救科技中心已整合經濟部、農委會、原能會等單位，建置災害潛勢圖，包括23項主要圖資及7項附屬圖資。謝達斌表示，今年汛期前已完成更新5項圖資，包括近岸海域風浪危害圖；台南、高雄、花蓮與屏東的土壤液化潛勢圖；涵括10種情境的第三代淹水潛勢圖；土石流潛勢溪流1725條；近5年歷史災害位置。

手機是民眾接收災害資訊的新科技載具，但立委黃國書引述民眾使用調查數據表示，僅四成五台灣民眾表示曾以手機接收過災害通報，且以18至29歲年輕使用者為主。立委蔡培慧表示，國家通訊傳播委員會（NCC）的基地台是按人口密度設置，應強化易發生災害之偏遠、脆弱地區的資訊傳播服務。

立委蘇巧慧表示，科技部成立「國家災害防救科技中心」官方LINE帳號，訂閱數雖達102萬人次，但上傳災情功能需另外開通，目前僅875人次能主動上傳災情。立委黃義書說，該LINE訂閱功能複雜，可能致高年齡族群較少使用，災防中心應再優化使用說明。

立委吳思瑤表示，北台灣大屯火山是休火山，仍有可能噴發，應將火山災害納為該LINE的一項可訂閱的示警類型。吳思瑤引述科技部資料表示，災防中心106年度的KPI達成率為百分之百，但火山災害預防仍待進步。未來應將火山災害納入國家災害告警系統，火山災害潛勢地圖也應上線。

立委蔣乃辛則說，除了地震、水災，整合單位也應協調衛福部，將動物疫情及PM2.5等災害資訊納入災情傳播範圍，讓民眾能從手機得知相關消息。