長時間低頭工作 小心頸椎退化性病變

2019-05-23 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



吳姓婦人日前突然感到右肩和右上臂疼痛不適，但因礙於要哺乳小孩，她強忍疼痛，直到後來就醫接受頸椎內視鏡微創手術，症狀才大幅改善，又能全心照顧嬰兒與恢復輕便家庭勞務及日常生活，至今恢復良好。

台中榮總功能性神經外科主任鄒錫凱指出，吳婦因為第四、五頸椎椎間盤突出，又合併椎間盤破裂導致頸痛，經接受頸椎內視鏡微創手術後，症狀才大幅改善，隔天就能出院。

他說，頸椎內視鏡手術過程需全身麻醉，傷口大約0.7公分，手術時間僅約2小時，術後當天即可下床、隔天出院返家，恢復期間建議戴頸圈保護一個月並避免劇烈粗重活動與勞務。

但對於頸椎如果椎間盤空間過於狹窄、椎體穩定性不足導致滑脫、骨刺增生過於嚴重、後縱韌帶鈣化或脊髓受壓迫嚴重等狀況，便不適合以頸椎內視鏡手術進行治療。

本人自民國93年8月起進行腰椎內視鏡手術、民國106年10月起進行頸椎內視鏡手術，至今手術案例合計近900例，其中9例為困難度高且風險大的頸椎手術，為大中部地區極少數專精頸、腰椎內視鏡手術的脊椎醫師之一。

鄒錫凱頸椎內視鏡手術累積有900例經驗，他說，由於隨著年紀增長，脊椎椎間盤由年輕時富含水分與彈性的狀態逐漸退化而流失水分，減少緩衝避震的功能。再加上由於3C產品普及、線上影音串流媒體與手遊休閒活動蔚為風潮，導致人們長期經常性的低頭注視電腦或手機螢幕增加頸椎椎間盤的耗損，進而產生頸椎退化性病變。

另外，除了上述常見原因，臨床觀察經驗也發現，頸椎病患多數是長時間低頭工作者，例如外科醫師、牙醫師、鐘錶師、裁縫師、廚師、裝潢工人或工廠作業員等，均因疏忽定時舒緩頸部壓力造成。

但劇烈運動或意外傷害也可能引發椎間盤病變甚至破裂，一般會產生疼痛、麻木、感覺異常，甚至肌肉萎縮無力或癱瘓等症狀。