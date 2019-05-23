頸痠痛敷草藥5分鐘 婦人痛如火燒跑急診

2019-05-23 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化56歲賴姓婦女日前因肩頸痛，敷了朋友介紹的草藥，只敷了5分鐘，後續卻引發火燒般疼痛，後頸又黑又腫，腹部長出水泡到醫院掛急診，醫師以抗組織胺等抗過敏藥物治療後，才免於惡化成皮膚潰爛或蜂窩性組織炎。

賴婦拿了她敷的草藥掛彰化醫院急診，彰化醫院毒物科主任廖曜磐，多次看診這類病人，一眼就看出那是「黑面馬」，彰化醫院毒物科主任廖曜磐指出，「黑面馬」葉子常被當成疼痛偏方，並無醫學根據，小心疼痛未解，先引起皮膚炎及過敏反應。

賴婦表示，她頸椎長骨刺，常會痠痛，朋友摘了某種草藥，要她將葉子搗碎後敷在後頸痠痛處，還再三告誡她，不能敷超過10分鐘，不然藥性太強，會有後遺症，「我很聽話，只敷了5分鐘就拿掉」，沒多久就感到皮膚紅熱，不料，隔了一晚，後頸竟變得黑腫，又熱又痛，像被火燒一樣，連腹部也冒出數十顆水泡。

廖曜磐指出，賴婦後頸是接觸性皮膚炎，並引起廣泛性的過敏反應，坊間不少民眾視「黑面馬」為治療跌打損傷及筋骨痠痛的偏方，民眾以為草藥無害， 不了解其嚴重性。

彰化醫院中醫師馮天祥表示，曾看過敷了「黑面馬」的病人，不只是皮膚炎，還因黑色素沈澱，患部的皮膚黑了好幾個月還不退，他提醒民眾若要敷中藥，一定要看中醫師，不要亂敷藥。