男子染麻疹趴趴走害機組人員中鏢 旅遊醫學門診不可輕忽

2019-05-23 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



衛福部疾管署去年公布麻疹境外移入個案，有名男子從泰國返台後，搭乘台灣虎航班機到沖繩，造成同班機旅客、空服員等多人感染麻疹，引起不小恐慌。衛福部花蓮醫院家醫科醫師吳怡君表示，民眾須在出國4至8周前到旅遊醫學門診諮詢，依前往的國家施打疫苗，避免傳染疾病給他人，影響自身身體健康。

吳怡君指出，目前全台有30家醫院有旅遊醫學門診，每個縣市、離島至少有一家，花蓮縣為花蓮醫院，周一至周五都有看診；這30家醫院有從中央專案購買的特殊疫苗，民眾若要預防特殊疾病，必須在出國4至8周前看診諮詢，若確認要施打疫苗需自費。

「如果是去易有傳染病的國家，或特殊旅遊型態的人要注意」，吳怡君說，民眾要出國前應上網查詢欲前往的國家最新的疫情，像是麻疹、登革熱及瘧疾等，請先到旅遊醫學門診諮詢；另有特殊旅遊型態，包括郵輪、高山地區，或是前往未開發國家做志工，從事醫療行為等，都應該要事先施打疫苗及體檢預防。另國人出國留學施打疫苗或體檢、外國人來台旅遊或商務時出現身體不適等，都可以到旅遊醫學門診。

針對有慢性疾病的患者，吳怡君提醒，出國時務必帶兩倍的藥物，一份放在隨身行李，一份放在行李箱內，避免突發狀況發生，面臨無藥可用的窘境；同時建議向醫師索取英文診斷書，若不幸在國外發病，還有診斷書供當地醫療人員判斷。

吳怡君表示，回國後若身體有不適狀況，應做返國健康評估，並主動告知醫師之前去過哪些國家，供醫師做正確判斷，希望民眾快樂出國，平安健康回家。