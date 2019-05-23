海漂棄置死豬案例近百件 7件檢出非洲豬瘟都在離島

2019-05-23 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心表示，為確實防堵非洲豬瘟疫情入侵，持續針對海漂及棄置死豬進行監控，迄今天止，已檢驗98件（離島23件、台灣本島75件）海漂及棄置死豬檢體。離島檢體中有7件來自中國大陸海漂豬隻檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，分別為金門縣5件及連江縣2件；台灣本島則未檢出陽性案例。

應變中心說明，亞洲地區非洲豬瘟疫情日益嚴峻，為及早發現可疑案例，即時啟動防疫機制。農業委員會與海洋委員會及地方政府共同合作，由海委會加強海岸線巡邏。若發現海漂豬隻或民眾檢舉、地方政府主動發現棄置死豬，即通知所在地動物防疫機關進行採樣及處置，並將樣本送至農委會家畜衛生試驗所行檢測。

應變中心說，今天報載新北萬里2例死豬檢驗結果，非洲豬瘟病毒核酸檢驗皆為陰性，沒有非洲豬瘟病毒。