讓應思聰不再無助 台劇「與惡」編劇挺精障者社區4訴求

2019-05-23 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台劇「我們與惡的距離」編劇呂蒔媛今出席伊甸基金會「2019精障社區服務國際研討會」會前記者會，呼籲政府正視精障社區服務相關議題，並力挺四大訴求：24小時求助專線、落實出院準備、資源整合地圖、增加社區支持預算，讓與劇中角色「應思聰」一樣的精障者不再無助。

台劇「我們與惡的距離」在眾所矚目、佳評如潮中落幕，當中有一幕拍到患有思覺失調症的應思聰問姊姊應思悅「為什麼是我？」收視衝高，讓社會大眾開始關注精障病患。伊甸基金會說，該劇開拍之前，伊甸基金會協助劇組進行訪談田調與編劇內容，並讓飾演思聰的演員林哲熹到真福之家會所觀摩實習，將思覺失調症者演的精闢入理。這中間花費將近一年的時間，但在影片上映後，仍有家屬說表示真實與戲劇有距離，十集的影集無法完全呈現他們所面臨的處境。

扶助精障者的伊甸活泉之家會員C君（化名）回想，自己的精神危機發生在16歲，是因在校精神壓力過大所造成，而被送醫的過程非常不開心、也非自願。他說，如果當時可以不用急著送醫，而是以轉移環境或焦點的方式來處理，也許現在的他，可以做更多的事，也有更好的抗壓能力。

對他而言，因有精神危機的現象而被強制送醫治療，是非常沒有人權也不人道的行為，他認為不只是他個人，還有許多被強制送醫的人心中的感受也是百味雜陳 。

另一個案的媽媽小安今年60歲，目前是伊甸活泉之家的志工。他說，當女兒確診患有思覺失調症時，在家哭了兩年多，不知道外面有什麼幫助，每天都覺得是不是自己做錯了什麼，被自責、罪惡感淹沒。這些年接觸一些相關團體，還有許多獨自在半夜哭泣的媽媽，大家都不知道有哪些資訊可以應用。小安媽媽表示，如果確診時，醫院就可以提供簡單易懂的醫療跟社區支持整合的資源地圖或手冊，就不用孤單地找不到下一步路該怎麼走。

伊甸活泉之家主任廖福源表示，上述個案反映他們在協詢資源與支持時需要不同的服務模式，因此伊甸與相關單位共同向政府提出以下四大訴求。

第一，當精神疾病照顧者有緊急需求時，提供求助專線，並在24小時內與求助家庭開會，擬定可能協助方案。

第二，落實出院準備計劃，由專案專責小組負責，召開家庭會議，擬定出院協助計劃，提供資源地圖或手冊。

第三，在門診階段，提供包括整合醫療跟社區支持的資源地圖或手冊，同時根據不同性質資源製作視覺化圖片及影片，讓精神疾病當事人及照顧者易讀易懂，並針對疾病、藥物、情緒行為及社會心理變化的衛教單張及課程，包含設計照顧者支持的各種成長性團體及課程。