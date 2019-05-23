林口長庚斥33億打造研究大樓 實驗動物中心亮相

2019-05-23 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



長庚醫院每年投入龐大經費，支持院內外研究計畫進行，發表論文每年平均超過2300篇，於全國醫院中排名首位，為鼓勵醫療研究及提供優質研究環境，林口長庚斥資新台幣33億元打造研究大樓，並促進各單位跨領域研究合作，讓不同研究群體在研究大樓中施展多元面貌，激發巨大研究能量。

長庚醫療財團法人董事長王瑞慧表示，研究室醫療創新及提升基礎，長庚醫院積極鼓勵研究，父親王永慶在世時不遺餘力投入醫學研究，盼持續提升醫療專業與健康照護水準，並且於2005年1月19日核定興建研究大樓，以深耕醫療研究領域，提升醫療科技水準及研究能量。

長庚研究大樓坐落於林口長庚永慶尖端科學園區，為一棟地上10層、地下2層之建築物，樓地板面積共14934坪，2015年10月開工，2019年4月完工，斥資新台幣33億元，為結合生態與資源再利用的環保綠能與科技，加上鄰近質子暨放射治療中心，整合成一塊兼具研究、治療、會議的多功能園區。

長庚決策委員會主委程文俊表示，近年長庚醫院的研究不斷突破創新，從癌症領域研究、生物標誌研究、基因次世代定序分析、核心實驗室、免疫學研究、質子治療研究…等，到目前的微生物與糞菌植入術之轉譯醫學研究、細胞治療研究、人工智能（AI）等皆有重大成果發表，未來研究成果將持續應用於臨床及教學

研究大樓1樓設有可容納450人的綜合會議廳、兩間會議室，以及數位圖書室，提供研究人員檢索學術期刊與網路上各類資源。2至3樓設有多元且獲得OECD GLP（經濟合作暨發展組織 優良實驗室操作）、ISO 17025等國際認證之國際級實驗室，以確保高品質實驗結果。地下2層則是國內最新式、且有自動化管理系統的「實驗動物中心」，能提供研究人員最完整先進的研究需求。

研發長翁文能指出，動物實驗在醫療生技發展過程中屬基礎，卻是重要一環，因為許多動物與人類的遺傳基因相近，從生理、代謝到發育等的表現都極具參考價值，對於未來醫學研究與發展相當有幫助，且能加速國內生技產業及轉譯醫學之發展，強化台灣的國際競爭力。