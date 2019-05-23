腋下多汗狐臭困擾多 新式微波治療免開刀一次解決

2019-05-23 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



許多民眾身受腋下多汗症困擾，高雄市長韓國瑜也傳有腋下多汗狀況，不少多汗者會散發異味影響社交、工作甚至產生自卑感，台南市有年僅10歲國小女童家長帶醫學中心求助。醫師指出，新引進「非侵入式的微波熱能技術」可以一次永久解決而且避免 過去開刀處理的風險，但仍建議等到汗腺發育完全後再接受治療，效果較好。雖然新療法效果好又安全，須自費7萬到8萬多元。

奇美醫學中心皮膚科主任賴豐傑今天在院內衛教宣導會表示，腋下多汗症病患腋下皮膚出汗量為一般人5倍， 常常外觀就可以發現靠近腋下與胸膛部分衣物濕透；若是表皮特定細菌產生化學反應，會發出異味一般稱為狐臭，造成生活中極大困擾。

例如上班族就常因狐臭異味濃厚，隨處散播，嚴重影響職場人際關係，年輕人交友也嚴重受影響 ，許多原本懼怕動刀手術，在網路得知有非侵入式微波熱能除臭去汗術，即使治療都要自費，也都紛紛上門求助改善，。

賴豐傑指出，一般症狀多在青春期過後出現，但少數會在年幼時就出現。過去腋下多汗及狐臭陸續有交感神經切除術、螺旋易汗腺刮除術等手術方式處理，目前還是有許多醫療院所以這種方式治療；但民眾對侵入式治療接受度較低，且交感神經切除術容易造成代償性出汗後遺症，在胸口或腹部大量集中出汗，病患手術後還是不滿意。

奇美醫院最近引進的新式第二代微波治療術，是以非侵入性微波技術，自體外深入真皮層與皮下脂肪間的接口處產生熱能，使汗腺萎縮，因至少8成以上汗腺不再新生，可長期維持效果，僅極少數患者因嗅覺靈敏認為還聞得到味道，需要再做第二次；加上沒有破壞交感神經，不會導致代償性出汗現象。

賴豐傑指出，奇美近4年前引進微波熱能技術，至今累積約200名個案，術後滿意度超過90%；現在使用第二代儀器，治療時間由兩小時縮短到一個小時，更快速、安全， 治療範圍更大效果也更好。