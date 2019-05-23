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氣喘兒只能眼睛吃冰淇淋？ 國健署：「禁冰令」沒必要

2019-05-23 13:00聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

冰會造成身體的「虛」、「弱」就像是社會共識，坊間也 一直認為吃冰對氣管不好，父母總千叮萬囑小朋友不能吃冰。在炎熱的夏天，這些氣管較弱的小朋友，也只能靠眼睛吃冰淇淋。國健署表示，東方人體質容易吃冰引發氣喘，但有一半氣喘患者不會受影響，因此，不需絕對限制氣喘兒吃冰，只要不過量，不必讓小朋友長大後哀怨自己有個從來沒吃過冰的童年。

據衛福部資料，國內每20人中就有1人有氣喘病史，國健署於「保健闢謠」專區「我有氣喘，真的不能吃冰嗎？」一文中指出，過去許多氣喘患者會被限制完全不能接觸冰品，因為冰的溫度會刺激氣管，導致氣管收縮，引發患者咳嗽、有痰等症狀，產生吃冰就會誘發氣喘的誤會。

根據研究顯示，有47%的氣喘患者接觸冰水之後會產生咳嗽的症狀，東方人的體質似乎也較會引起症狀，也改變了氣管的敏感度。但國健署強調，相對的也有一半的氣喘患者並不會引起任何不適，由此可見，是否會引起症狀是因人而異，並非所有患者都會引起不適。

氣喘患者如想享受吃冰的樂趣，國健署建議，平時需按照醫囑服藥並定期回診穩定病情，避免氣管處於發炎狀態，並做好自我監控，保持運動習慣增強體力，到戶外時要記得戴口罩降低環境刺激物影響。另外，吃冰時須注意不可過量、不能猛然食用或運動完還在喘的時候吃，可慢慢將冰含在口中，待稍微提升溫度之後再吞下去，才不會吃了冰又害自己身體不適。

國健署表示，不需絕對限制氣喘兒吃冰，只要不過量，不必讓小朋友長大後哀怨自己有個從...
國健署表示，不需絕對限制氣喘兒吃冰，只要不過量，不必讓小朋友長大後哀怨自己有個從來沒吃過冰的童年。 圖／ingimage
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氣喘患者國健署

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