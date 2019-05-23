氣喘兒只能眼睛吃冰淇淋？ 國健署：「禁冰令」沒必要

2019-05-23 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



冰會造成身體的「虛」、「弱」就像是社會共識，坊間也 一直認為吃冰對氣管不好，父母總千叮萬囑小朋友不能吃冰。在炎熱的夏天，這些氣管較弱的小朋友，也只能靠眼睛吃冰淇淋。國健署表示，東方人體質容易吃冰引發氣喘，但有一半氣喘患者不會受影響，因此，不需絕對限制氣喘兒吃冰，只要不過量，不必讓小朋友長大後哀怨自己有個從來沒吃過冰的童年。

據衛福部資料，國內每20人中就有1人有氣喘病史，國健署於「保健闢謠」專區「我有氣喘，真的不能吃冰嗎？」一文中指出，過去許多氣喘患者會被限制完全不能接觸冰品，因為冰的溫度會刺激氣管，導致氣管收縮，引發患者咳嗽、有痰等症狀，產生吃冰就會誘發氣喘的誤會。

根據研究顯示，有47%的氣喘患者接觸冰水之後會產生咳嗽的症狀，東方人的體質似乎也較會引起症狀，也改變了氣管的敏感度。但國健署強調，相對的也有一半的氣喘患者並不會引起任何不適，由此可見，是否會引起症狀是因人而異，並非所有患者都會引起不適。