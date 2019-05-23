國家級作品3000元起跳 國道警察說「後座也能拍的美」

2019-05-23 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國道公路警察拍下後座未依規定繫安全帶的乘客並開罰。圖／取自國道公路警察臉書專頁 分享 facebook 立法院早已修法，汽車後座乘客也要繫安帶，違者在一般道路罰1500元、在國道、快速道路會被罰3000元至6000元。別以為在後座「抓不到」，國道公路警察臉書專頁日前就貼文說，紅斑馬擁有國家級的攝影團隊，「不論你是坐在前座還是後座，我們都能將你拍的美美的」。

公警粉專小編以詼諧口吻說，國家級的費用比較貴，每張作品價值3000元以上，要「買過作品的來留言」。小編說，107年國道因未繫安全帶而死亡的有24人，繫安全帶是為了自己的安全。

有人留言說考慮花錢改貼深色隔熱紙，免得被警察拍到違規。小編回應，那黑黑的一片也許省了違規罰金，但可救不了你的命，繫安全帶不花錢又保命，反問他的選擇會是什麼。

有人分享自己十多年前的經驗，表示因家人疲勞駕駛、車輛翻落路旁，當天坐後座的他繫了安全帶，當下被緊固定在座位上，「真的是安全帶救了我全家的命，我才能在這邊貼文」。

有人留言問，後座沒有配置安全帶怎麼辦。小編回應，民國80年7月1日前登檢領照的小客車，或是97年1月1日前製造出廠的小型客貨兩用車，會出現後座並無安全帶配備的狀況，乘客坐車不能繫安帶時不會舉發。不過為了安全，建議還是更換有安全帶的車輛。

2006年11月台中市前市長胡志強夫人邵曉玲在國道發生重大車禍遭截肢、2011年1月國父孫女孫穗芬在高架道路遇車禍身亡，兩人皆在後座未繫安全帶。兩起重大事故讓強制後座乘客乘客繫妥安全帶的議題開始醞釀。立法院在2011年4月25日三讀通過修正道路交通管理處罰條例第31條，2012年2月開始取締。