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中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

長期輸血未排鐵 恐引發心血管疾病

2019-05-23 11:34聯合報 記者簡浩正╱即時報導

民眾因生病就醫而需輸血後，可能偶發搔癢皮疹、發燒、頭痛、心跳加速、呼吸不順等短期不良反應。不過若因慢性病需長期輸血者，血液中的鐵會沉積於體內，累積過高將對體內各器官造成負擔，嚴重時更會引發如心臟衰竭、肝硬化等併發症。

70歲的王媽媽，5年前因血紅素過低就診，經診斷為骨髓分化不良性貧血，開啟長期輸血人生。3年前又檢測出鐵蛋白數值超標高達1800ng/mL，醫師診斷為長期輸血而導致體內鐵沉積，後經服用排鐵劑等藥物控制後，鐵蛋白數值逐漸下降。

台大醫院小兒部血液腫瘤科醫師盧孟佑表示，鐵是身體中重要元素，若攝取不足可能出現貧血等症狀，但鐵質若在體內累積過多，會造成心、肝、脾臟與內分泌系統等器官傷害。

收治王媽媽的台北榮總輸血醫學科主任劉峻宇表示，成人易因貧血而長期輸血使鐵質超標外，小朋友則須注意血鐵沈著症，此為先天性基因突變所造成。

劉峻宇說，1cc的血約含1毫克的鐵，一般來說人一天需至3毫克的鐵就足夠。正常人的血清鐵蛋白濃度為200至300 ng/ml，超過300ng/ml以上算過量；而臨床上則是將需要治療標準訂在1000ng/ml以上。而一袋紅血球濃厚液(約150ml)含有200mg的鐵，故患者若累積輸入超過20袋血時，就可能出現鐵質沉積。

如上述王媽媽的情形，即超標至1800ng/mL，後透過口服排鐵劑，讓鐵蛋白濃度降至1000ng/ml以下，使疲憊感減低，並定期回診追蹤儲鐵蛋白指數。

劉峻宇也表示，貧血民眾也別因擔心鐵沉積而不去輸血，反而會出現慢性貧血，因血紅素不足而出現頭暈、行動無力、暈倒等情形。提醒長期接受輸血患者，應每三個月檢查血清鐵蛋白濃度，並與醫師討論治療的必要性，降低併發症風險。

民眾若因貧血或慢性病需長期輸血者，血液中的鐵會沉積於體內，若累積過高將對體內各器...
民眾若因貧血或慢性病需長期輸血者，血液中的鐵會沉積於體內，若累積過高將對體內各器官造成負擔，嚴重時更會引發如心臟衰竭、肝硬化等併發症。醫師建議，可透過口服排鐵劑，讓鐵蛋白濃度降低。記者簡浩正／攝影
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超標醫師患者

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