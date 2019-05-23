民間憂政府要蓋的住宿機構淪蚊子館 衛福部這樣回應

2019-05-23 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



民間團體憂心若衛福部的需求評估錯誤，未來五年投入50億元，在全台興建的住宿式長照機構恐淪蚊子館。衛福部長照司回應，這項政策目的是解決資源分布不均的問題，並為越來越老的社會先騰出公有土地規劃利用；蓋起的建物未必要單純當住宿型機構，也可以視在地需求建置成兼具日照中心的活動據點。

長照司表示，過去調查顯示，55歲以上的中老年人當中，高達37.8%不是獨居就是老老相依；但106年老人狀況調查報告顯示，65歲以上老年人只有1.9%的人入住機構，顯示潛在入住機構的人口比例高。不過有民眾反映，有些機構要排隊等很久，或者在住家附近找不到機構，正因如此，才需要衛福部挺身而出解決資源分布不均的問題，找出公有土地來建低興建成本。

民間憂心，在偏鄉地區新蓋住宿式機構，當地未必有足夠多的長輩需要住、住得起，機構有可能難以長久經營。對此，長照司回應，蓋起的建物未必要單純當住宿型機構，也可以視在地需求多角化經營，舉例來說，可建置成兼具住宿機構與日照中心的社區據點，這樣不僅提供的服務面向更多元，也能避免住宿機構的老年人被孤立於社區。

民間倡議不如將50億元經費直接用於補助有需要入住機構的長輩，藉由增加市場需求量來刺激供給量提升。對此，長照司回應，補助能夠減輕民眾負擔，而為越來越老的社會先騰出公有土地作規劃利用同樣有必要，兩者並不衝突。

長照司表示，希望透過這項計畫均衡各地民眾取得住宿式長照機構資源的可近性，而工作中的子女能安心將老人家托於平價且優質的機構，不因照顧而離職。提醒有意願申請獎勵的單位，申請截止日期為7月15日。