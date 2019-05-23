衛福部50億蓋長照機構 北市信義區也是「資源不足區」

2019-05-23 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為解決住宿式長照機構分布不均，衛福部本月初宣布五年內投入50億元在全台88個資源不足的鄉鎮獎勵興建公共化住宿式長照機構，共計4000床位，但所謂「資源不足區」也包括台北市信義區。民間單位認為，衛福部的需求評估方法值得商榷，另憂心部分地區蓋後市場需求不足，經營不善恐淪「蚊子館」。

衛福部本月初公告「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，這項計畫先將全台368鄉鎮扣除原鄉離島等土地取得較困難的鄉鎮，再參照文獻，估算每個地區需要住宿式機構的人口，是全部長照需求人口的20%。

如此估算下來，國內有88個鄉鎮住宿式機構床位不足，包括嘉義鹿草鄉、台東東河鄉、南投鹿谷鄉、雲林台西鄉、台南柳營區、屏東萬巒鄉等，也包括台北市信義區。

台灣長照發展協會全聯會副理事長張淑珒表示，這般估算方式未考量到一個地區的經濟能力；在獎勵政策下，或許這些地方能順利蓋起住宿式機構，但蓋下去後，在地是否有足夠多的長輩需要住、是否住得起、是否能支撐機構持續經營下去，都是問題；如果效果不如預期，恐砸了大錢卻讓空間淪為「蚊子館」。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，這50億元的經費若直接用於補助有需要入住機構的長輩，假設每月補助1萬5000元，每年便足夠讓近7000名長輩入住機構。這個數量比獎勵興建機構計畫所能提供的床位數還多。當補助發下去、市場上的需求量增加，供給量自然會隨之提升。

雲林縣老人福利保護協會理事長林金立則表示，資源不足區的資源配置不能純粹交由市場機制，倘若沒有政府介入，這些地區可能永遠資源不足。

不過，林金立也說，資源不足地區往往不只是住宿式機構床位不足，而是整體長照資源匱乏。他說，衛福部的思考範圍可擴大，可考慮由部立醫院、財團法人醫院、財團法人機構等，組織到宅照顧團隊與居家醫療團隊，支援輕、中、重度失能者的醫療與照顧服務，或在這些地區設計小規模多機能的創新服務模式。