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搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23聯合報 記者曹悅華╱即時報導

端午連假台鐵車票今天零時起開賣，第一分鐘賣出5萬8731張訂票，截至今日上午10時止，總計完成14萬6487筆、23萬6779張訂票，東、西部幹線熱門時段自強號售完。

台鐵局說，今零時起，開放108年端午節連續假期（108年6月6日至6月10日）全線電話語音、網路及超商訂票。第一分鐘完成3萬6192筆，5萬8731張訂票，第20分鐘完成9萬2314筆，15萬628張訂票。截至今日上午10時止，總計完成14萬6487筆、23萬6779張訂票，訂票過程順利。

台鐵局說，請完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於5月25日（六）上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請參閱台鐵局官網。

台鐵局表示，6月6、7日及6月9日東線四班實名制列車，將於5月24日零時起開放身分證字頭為U、V或108年3月1日以前設籍花東之縣民網路訂票。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況

(一)台北往花蓮、台東方向

6月6日14時至6月7日15時，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

6月9日8時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

6月7日13時已前，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

6月9日10時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花對號區間快車預訂概況：

6月6日台北往花蓮5696次座位已售完，6月9日花蓮往臺北5697次座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。

民眾拿著大包小包行李準備搭車。本報資料照片
民眾拿著大包小包行李準備搭車。本報資料照片
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實名制班次。圖／台鐵局提供
實名制班次。圖／台鐵局提供
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自強號台鐵台東端午節

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