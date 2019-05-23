女性、老者與同志的武俠 《劍如時光》齊聚論「劍」談武俠之新

2019-05-23 09:52 聯合新聞網 台北訊



多屆溫世仁武俠小說長／短篇雙料得主沈默，出道20年代表作《劍如時光》，於今年5月出版上市。作品獲國藝會「長篇小說創作發表專案」補助，年代橫跨700年，融傳統武俠元素，寫盡身體傷痛及時間之變，以武俠寫當代、寫生命的無常。刻意採回望角度，以逆時敘事的結構，從主要人物的衰老與死亡，回寫他們年輕時的意氣風發與對燦爛未來的想望，鉅細靡遺地描繪關於女性、老者與同志在武俠人生裡的形形色色。

長篇小說專案是國藝會執行16年的寫作專案，配合完整的機制規劃，協助多部作品出版，並獲得多項獎項肯定及外譯、發行海外版權，是國內穩固而重要的創作平台。2013年起，更因和碩聯合科技股份有限公司贊助專案，讓台灣出品的優質小說藉多方資源的整合推介，能更為發光發熱、獲得更多關注。

《劍如時光》首場新書發表會於5月25日(六)晚間7點，在紀州庵文學森林舉辦，由聯經出版胡金倫總編主持，作者沈默將與台大中文系高嘉謙教授、作家李時雍對談，從武俠小說發展脈絡談「新」武俠書寫風貌；第二場發表會於6月8日(六)下午3點在聯經書房舉辦，由胡金倫總編主持，沈默與作家駱以軍進行瘋魔小說家對話，甘冒損傷五臟六腑與全身筋脈的風險，也要拿命與繆斯對賭交換的終極創作歷險。書店現場同步展出《不止，是武俠》攝影展，邀請讀者以《劍如時光》為起點，透過影像的再詮釋，自由發揮對武俠的想像與理解。

《劍如時光》寫盡江湖武林的腥風血雨、武學派別的分合流變、劍藝創制又失傳，一切一切，所有人事興盛與哀亡。集所有武俠元素於大成，同時回應時代、回歸生命本質：「惡狠狠展現關於衰老、病痛、懷孕、分娩等各式各樣的人生傷害」。沈默說：「唯武俠不是往昔懷舊事物。武俠可以是當代，就在此時此地發生。武俠的極境，不在於仙來魔去的幻想體驗，反倒是日常，是身體，是生老病死，是時間的如來如去。」歡迎撥冗參與，齊聚論劍談武俠。