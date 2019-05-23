漢光35號演習 國道一號彰化段準備好了

2019-05-23 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



國道一號彰化段為戰備道。圖／斗南工務段提供 分享 facebook 漢光35號演習預計於5月28日登場，這次演習於國道一號彰化段的彰化戰備道進行，高公局中區養護工程分局斗南工務段近日已經將該國道路段畫上供戰機停放整補的山形線，戰備道全線2.7公里已經準備好因應演習。

高公局指出，戰備道是為了避免戰爭發生時，軍機跑道被占據或摧毀，在一般公路中設計可供軍用飛機使用的路段，因此多會選擇高速公路這類沒有遮蔽物且筆直的道路。

斗南工務段段長黃紹翔表示，彰化戰備道上次演習已經是12年前、在民國96年，這次為了因應演習，自3月初開始就開始進行設置標線等相關工作，於5月初大致底定。

黃紹翔說，一般國道的路肩只有80公分，而戰備跑道達400公分，除了比較寬之外，中央護欄還是活動式、用螺栓設定的混凝土護欄，在必要時可以移開，供戰機使用。

因國道一號彰化路段屬於車多路段，平時用路人多。黃紹翔表示，預計5月26日晚上10點開始至27日早上6點封閉彰化到員林南下，因為26日是周日，預計對用路人的影響比較大。