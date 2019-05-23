夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 斗六人文社交圈 分享 facebook 到路邊攤買東西，如果沒看到標價，你會先詢問價格嗎？滷味是台灣十分常見的街頭小吃，並且深受民眾喜愛，近日有一名網友到雲林斗六滷味攤購買滷味，夾了5種品項，結帳時要價590元，網友嚇到直呼「這樣算貴嗎？」。

網友在臉書社團「斗六人文社交圈」貼文表示，「去逛夜市時，看到一家滷味攤生意很好，就跟著買了，總共夾了「高麗菜、豆皮、甜不辣、鳥蛋、肉」5樣小菜，金額高達590元，網友驚訝了一下還再次確認價格，老闆回覆「對阿！肉是手工的」，網友隨後將買到滷味拍照上傳，問大家「這樣算貴嗎？」。

貼文一出，網友紛紛在討論是哪個店家，根據貼文網友的線索，有不少網友猜到是哪家滷味攤並表示，曾經吃過價格確實不便宜，「大概可以猜的到是哪家，因為我也被嚇過一次」、「在夜市的話價格又偏高，只有那一家了」、「買過一次，小貴不過不錯吃，第一次也嚇到」、「比墾丁大街還貴」、「這個價格可以吃吃到飽餐廳了」。

但也有網友在貼文下面表示不同看法，並提醒買東西之前最好先問價格，「這家滷味攤在當地小有名氣，有被採訪過，菜單還挺特別，一堆私房菜」、「可能做法跟別人不同，嫌貴可以不要買」、「買東西之前一定要問，尤其是沒有標價的攤商，一定要問清楚再買，別沒問，然後買了後再來喊貴，這樣子說不過去」、「是不是高麗菜最近漲價才這樣」。