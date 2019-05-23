親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

美中貿易戰燒出最狂電視台 節目播出像派彩觀眾4字神回

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46聯合新聞網 綜合報導

圖擷自斗六人文社交圈
圖擷自斗六人文社交圈
分享
到路邊攤買東西，如果沒看到標價，你會先詢問價格嗎？滷味是台灣十分常見的街頭小吃，並且深受民眾喜愛，近日有一名網友到雲林斗六滷味攤購買滷味，夾了5種品項，結帳時要價590元，網友嚇到直呼「這樣算貴嗎？」。

網友在臉書社團「斗六人文社交圈」貼文表示，「去逛夜市時，看到一家滷味攤生意很好，就跟著買了，總共夾了「高麗菜、豆皮、甜不辣、鳥蛋、肉」5樣小菜，金額高達590元，網友驚訝了一下還再次確認價格，老闆回覆「對阿！肉是手工的」，網友隨後將買到滷味拍照上傳，問大家「這樣算貴嗎？」。

貼文一出，網友紛紛在討論是哪個店家，根據貼文網友的線索，有不少網友猜到是哪家滷味攤並表示，曾經吃過價格確實不便宜，「大概可以猜的到是哪家，因為我也被嚇過一次」、「在夜市的話價格又偏高，只有那一家了」、「買過一次，小貴不過不錯吃，第一次也嚇到」、「比墾丁大街還貴」、「這個價格可以吃吃到飽餐廳了」。

但也有網友在貼文下面表示不同看法，並提醒買東西之前最好先問價格，「這家滷味攤在當地小有名氣，有被採訪過，菜單還挺特別，一堆私房菜」、「可能做法跟別人不同，嫌貴可以不要買」、「買東西之前一定要問，尤其是沒有標價的攤商，一定要問清楚再買，別沒問，然後買了後再來喊貴，這樣子說不過去」、「是不是高麗菜最近漲價才這樣」。

小吃

相關新聞

搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

爆紅「喜茶」用這5力證明：茶飲也能像星巴克一樣賣品牌！

2019-05-23 10:33

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

想長生不死嗎？製作死者副本的「數位永生」

2019-05-23 10:30

高鐵端午連假再加開六班次 25日凌晨開放訂票

2019-05-23 10:27

六都機車騎士 高雄平均年騎286天最多、最少在這

2019-05-23 10:23

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

漢光35號演習 國道一號彰化段準備好了

2019-05-23 09:36

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10

腰痛只能拉腰復健？ 再生醫療精準修復！

2019-05-23 09:01

各地局部短暫陣雨 北台灣有涼意

2019-05-23 08:32

美容師為照顧家人 轉職照顧服務員又獲額外「加薪」

2019-05-23 08:16

慢性腎臟病失智症比例達3成 北港醫院講座教你護腎

2019-05-23 07:54

今擴散條件差 中南部空品「橘色等級」

2019-05-23 04:57

天燈纏列車 納入高鐵模擬駕駛情境

2019-05-23 01:02

看展、賞樂 高鐵顛覆車站印象

2019-05-23 01:02

突患飛蚊症 竟是乳癌轉移眼底

2019-05-22 23:52

健康你我他／陽光下運動 幫體內除濕

2019-05-22 23:52

無障礙診所 台北等5縣市掛零

2019-05-22 23:51

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

居家醫療送暖 他續留苗栗服務

2019-05-22 23:41

登革熱防疫中彰投總動員 中市有獎有罰

2019-05-22 22:56

住院醫師：勞檢若沒落實 新制恐淪為宣示

2019-05-22 22:49

防醫師過勞…雲嘉南勞工局處先輔導 明年起對醫院勞檢

2019-05-22 22:47

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

月薪30萬！研發工作室徵「國際解說員」 網瘋喊：征服宇宙

2019-05-22 20:00

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

立院修法規範自殺報導 專家：媒體應守「六不六要」

2019-05-22 19:24

違反最高罰1500萬！環保署公告空汙排放限值

2019-05-22 18:23

台銀老爺爺120歲 快閃音樂會慶生

2019-05-22 18:06

荷花開了！史博館荷花池畔推虛實整合闖關遊戲

2019-05-22 17:52

媒體散布助長自殺訊息 未來最高將罰百萬

2019-05-22 17:40

孩童跳床或鋪床後咳不停 高醫大研究：空氣變髒易過敏

2019-05-22 17:36

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

稻田裡長出鴕鳥？台灣三星「星關懷」創作全台最美稻田地景

2019-05-22 17:25

畏光不再是逃避檢查藉口 有它不點散瞳也能看清視網膜

2019-05-22 17:22
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

小七推新品黑糖冬瓜珍珠 這次南部門市先開賣

2019-05-22 11:48

5月23日單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

市售衛生棉抽查 4件標示不合格

2019-05-22 14:32

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

斥資1.7億 南竿航空站整修擴建工程動土

2019-05-22 14:25

最夯中藥衛生棉安不安全？消基會檢測出爐

2019-05-22 13:22

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top