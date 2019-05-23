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大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局針對苗栗、台中、新竹、南投發布大雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天苗栗、台中地區及新竹、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天受華南雲雨區東移影響，各地都會有局部短暫陣雨，清晨至上午間新竹至彰化、南投間的雨勢較大，而東半部在中午過後到晚上降雨較明顯，提醒大家外出記得攜帶雨具並注意交通安全。山區的雨勢會較大些，前往山區活動請多留意。

溫度方面，由於雲多下雨，高溫會比昨天略降些，北部及宜花約25、26度，其他地方則在27到29度，至於各地早晚低溫約21到24度，北台灣仍有些涼意。

中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
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新竹氣象局低溫

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