大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局針對苗栗、台中、新竹、南投發布大雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天苗栗、台中地區及新竹、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天受華南雲雨區東移影響，各地都會有局部短暫陣雨，清晨至上午間新竹至彰化、南投間的雨勢較大，而東半部在中午過後到晚上降雨較明顯，提醒大家外出記得攜帶雨具並注意交通安全。山區的雨勢會較大些，前往山區活動請多留意。