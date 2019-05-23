男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



66歲朱先生日前與友人餐敘時，宴席中喝下生鹿血及生鱉血，以為能強身健體、補腎壯陽，沒想到回家後出現發燒、嗜睡、畏寒等症狀，症狀持續兩天才緊急送醫，檢查後確診為敗血性休克，所幸經住院治療一周後，才從鬼門關走回來。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師陳虹志指出，敗血症患者臨床上不罕見，但此翁無糖尿病與其他慢性病，菌尿狀況很輕微，肺部、皮膚均無明顯感染跡象，近半年內亦無旅遊史，患者到院時卻呈現敗血性休克合併多重器官衰竭的現象，十分不尋常。

經注射廣效抗生素治療兩天，血壓狀況仍不穩定，直到住院兩天後血液培養報告顯示為抗藥性的大腸桿菌，在調整後線抗生素後，情形才逐漸改善。

患者太太坦承患者平時就有吃動物性補品的習慣，日前與朋友聚餐時，更喝下30cc的生鹿血及鱉血。同行友人以生鱉、鹿血加高梁酒也出現類似症狀，所幸自行服用退燒藥並休養後無大礙，唯獨他出現嚴重併發症，甚至險些丟了命。

陳虹志解釋，當天的鱉魚若是由民間養殖得來的，養殖業中使用抗生素的目的原是治療細菌感染性疾病，及預防細菌感染性疾病的發生，若使用過當就會造成抗藥細菌產生。

就算民眾吃的是野生的鱉魚，以2008年台灣大學對台灣河川水中殘留藥物的實驗證明，河川水中充斥著健保開立的抗生素、止痛藥、以及慢性病用藥，就算是飲用野生的生鱉血，一樣有可能會造成抗藥性細菌感染，更何況鱉還有水蛭等寄生蟲卵存在可能，生飲實在非常危險。

他說，大腸桿菌是人體腸道內正常菌群，大部分不會致病，但當大腸桿菌離開腸道，常見的情形是入侵泌尿道引發尿路感染，而該患者有可能是生鱉血經由口腔、食道、胃壁黏膜吸收後造成菌血症。