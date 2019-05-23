美容師為照顧家人 轉職照顧服務員又獲額外「加薪」

2019-05-23 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



曾任美容師的陳俞捷為照顧生病家人辭職，待業時受川並考取證照，轉職擔任照顧服務員，透過勞動部嘉義就業中心推介到嘉義縣私立開元殿福松老人養護中心工作，已穩定上工逾6個月，因資格符合可再申請勞動部「缺工就業獎勵計劃」，每月再獲補助5千元以上，可領到1年半，最高10.8萬。

今年40歲的陳俞捷坦言，在其刻板印象中，原本很排斥照護服務，後來為了照顧親人實際接觸後，發現沒有想像中困難，像是餵飯、洗澡、換尿布等，都是一回生二回熟，同時她觀察到幾乎每個照服醫療機構都在缺人，一定有廣大就業市場和不同的選項，因此她利用照顧親人的待業時間，報名參加雲嘉南分署委外辦理的照服員職前訓練班，取得證照後，再透過嘉義就業中心就服員蔡宛怡推介至養護中心而成功轉職。

陳俞捷每天約需照顧10至12位長者，由於個性直爽，常逗得長輩大笑，長輩也會把她當家人關心有沒有吃飽穿暖，讓她即使休假時，也常因放心不下而跑回來探視，且因她曾是美容師，「照顧的長輩皮膚都美美的！」，現在因申請勞動部「缺工就業獎勵計劃」，每月至少「加薪」5千起跳，目前已請領逾半年的她直呼「加薪是很實質的幫助，讓我可以安心工作！而且職場氛圍又好，所以每天都工作得很開心。」

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為鼓勵失業勞工從事3K3班（指骯髒、辛苦、危險）及機構照護服務等工作，並幫助穩定就業，特別規劃「缺工就業獎勵計畫」，雲嘉南區近2年來已有720位民眾申請，撥款近4200萬元。

劉邦棟強調，只要勞工是非自願離職或失業超過30日，透過公立就服機構推介，並持續就業滿30日以上，就可於1至6個月每月請領5千元補助，7至12個月可領6千，13至18個月可領7千，最高可領到10萬8千元！