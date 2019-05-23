親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

菲律賓「民心反指標」？同溫層的崩潰大學生

郭台銘啃草、韓國瑜撞菜 都比不過他一記爆栗揪心

美容師為照顧家人 轉職照顧服務員又獲額外「加薪」

2019-05-23 08:16聯合報 記者謝恩得╱即時報導

曾任美容師的陳俞捷為照顧生病家人辭職，待業時受川並考取證照，轉職擔任照顧服務員，透過勞動部嘉義就業中心推介到嘉義縣私立開元殿福松老人養護中心工作，已穩定上工逾6個月，因資格符合可再申請勞動部「缺工就業獎勵計劃」，每月再獲補助5千元以上，可領到1年半，最高10.8萬。

今年40歲的陳俞捷坦言，在其刻板印象中，原本很排斥照護服務，後來為了照顧親人實際接觸後，發現沒有想像中困難，像是餵飯、洗澡、換尿布等，都是一回生二回熟，同時她觀察到幾乎每個照服醫療機構都在缺人，一定有廣大就業市場和不同的選項，因此她利用照顧親人的待業時間，報名參加雲嘉南分署委外辦理的照服員職前訓練班，取得證照後，再透過嘉義就業中心就服員蔡宛怡推介至養護中心而成功轉職。

陳俞捷每天約需照顧10至12位長者，由於個性直爽，常逗得長輩大笑，長輩也會把她當家人關心有沒有吃飽穿暖，讓她即使休假時，也常因放心不下而跑回來探視，且因她曾是美容師，「照顧的長輩皮膚都美美的！」，現在因申請勞動部「缺工就業獎勵計劃」，每月至少「加薪」5千起跳，目前已請領逾半年的她直呼「加薪是很實質的幫助，讓我可以安心工作！而且職場氛圍又好，所以每天都工作得很開心。」

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為鼓勵失業勞工從事3K3班（指骯髒、辛苦、危險）及機構照護服務等工作，並幫助穩定就業，特別規劃「缺工就業獎勵計畫」，雲嘉南區近2年來已有720位民眾申請，撥款近4200萬元。

劉邦棟強調，只要勞工是非自願離職或失業超過30日，透過公立就服機構推介，並持續就業滿30日以上，就可於1至6個月每月請領5千元補助，7至12個月可領6千，13至18個月可領7千，最高可領到10萬8千元！

陳俞捷申請勞動部「缺工就業獎勵」津貼，已穩定上工半年，可獲獎勵補助最高10.8萬...
陳俞捷申請勞動部「缺工就業獎勵」津貼，已穩定上工半年，可獲獎勵補助最高10.8萬元。記者謝恩得／翻攝
分享

照服員

相關新聞

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10

腰痛只能拉腰復健？ 再生醫療精準修復！

2019-05-23 09:01

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

各地局部短暫陣雨 北台灣有涼意

2019-05-23 08:32

慢性腎臟病失智症比例達3成 北港醫院講座教你護腎

2019-05-23 07:54

今擴散條件差 中南部空品「橘色等級」

2019-05-23 04:57

天燈纏列車 納入高鐵模擬駕駛情境

2019-05-23 01:02

看展、賞樂 高鐵顛覆車站印象

2019-05-23 01:02

突患飛蚊症 竟是乳癌轉移眼底

2019-05-22 23:52

健康你我他／陽光下運動 幫體內除濕

2019-05-22 23:52

無障礙診所 台北等5縣市掛零

2019-05-22 23:51

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

居家醫療送暖 他續留苗栗服務

2019-05-22 23:41

登革熱防疫中彰投總動員 中市有獎有罰

2019-05-22 22:56

住院醫師：勞檢若沒落實 新制恐淪為宣示

2019-05-22 22:49

防醫師過勞…雲嘉南勞工局處先輔導 明年起對醫院勞檢

2019-05-22 22:47

月薪30萬！研發工作室徵「國際解說員」 網瘋喊：征服宇宙

2019-05-22 20:00

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

立院修法規範自殺報導 專家：媒體應守「六不六要」

2019-05-22 19:24

違反最高罰1500萬！環保署公告空汙排放限值

2019-05-22 18:23

台銀老爺爺120歲 快閃音樂會慶生

2019-05-22 18:06

荷花開了！史博館荷花池畔推虛實整合闖關遊戲

2019-05-22 17:52

媒體散布助長自殺訊息 未來最高將罰百萬

2019-05-22 17:40

孩童跳床或鋪床後咳不停 高醫大研究：空氣變髒易過敏

2019-05-22 17:36

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

稻田裡長出鴕鳥？台灣三星「星關懷」創作全台最美稻田地景

2019-05-22 17:25

畏光不再是逃避檢查藉口 有它不點散瞳也能看清視網膜

2019-05-22 17:22

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

國健署調查：每四名成人就有一人高血壓

2019-05-22 17:21

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

防自殺專線太長太難記 7月起改為1925

2019-05-22 16:51

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44

3D安全隆乳升級立體空間 日式5D隆乳技術有一套

2019-05-22 16:17

鏟肉哪有這麼難！十大順暢飲品讓上班族「嗯嗯」好快樂

2019-05-22 16:17
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

台鐵網頁首增「輪椅座」訂票區 身障協會：還不夠

2019-05-22 09:42

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

小七推新品黑糖冬瓜珍珠 這次南部門市先開賣

2019-05-22 11:48

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

市售衛生棉抽查 4件標示不合格

2019-05-22 14:32

買三個鐵路便當的注意 你的1-2月發票千萬獎還沒領

2019-05-22 10:21

最夯中藥衛生棉安不安全？消基會檢測出爐

2019-05-22 13:22

斥資1.7億 南竿航空站整修擴建工程動土

2019-05-22 14:25

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44

坎城女星就是愛蝴蝶結 超美達珂塔芬妮穿出少女心

2019-05-22 11:18

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top