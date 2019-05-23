慢性腎臟病失智症比例達3成 北港醫院講座教你護腎

2019-05-23 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



根據醫學研究指出，慢性腎臟病有失智症的比率在30%以上，中國醫藥大學北港附設醫院昨天舉辦慢性腎臟病友會，邀請20多位病友到場分享抗病歷程，也請到專業中西醫師講解治療防治方式。

國際失智症協會（ADI）統計全球去年新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有一人罹患失智症，至今全球失智症人口推估有5千萬人，在台灣2018年65歲以上患失智症有343萬餘人，每12人就有一名，80歲以上的老人則每5人有一名失智症。

北港醫院腎臟科主任曾裕雄表示，慢性腎臟越嚴重發生失智症發生率越高，尤其腎臟病第五期病患發生失智症風險最高，慢性腎臟病人的失智症主要是血管性，主要有注意力與執行力衰退，阿茲海默症是退化性，臨床表現主要以近期記憶衰退。

神經內科主任許致善說，腎臟疾病會造成的蛋白尿與體內含氮廢物濃度增加，會直接傷害大腦神經細胞，也會造成血管內皮細胞損傷，進而使大腦中微小血管產生病變，發生細小的腦部梗塞與出血便導致失智。

他指出，早期用藥同時要預防高血壓、糖尿病、高血脂症與腎臟疾病；院長吳錫金提到，隨著飲食西化的改變，肥胖和腎臟病高度相關，要避免高血糖、高血脂、高血壓及服用偏方、腎毒性藥物，注意清淡飲食與適量運動。