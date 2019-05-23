親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

調查局前鎮站集體上酒店 副主任記大過重懲

澳洲監視攝影機 拍到隕石從天而降驚人畫面

慢性腎臟病失智症比例達3成 北港醫院講座教你護腎

2019-05-23 07:54聯合報 記者李京昇╱即時報導

根據醫學研究指出，慢性腎臟病失智症的比率在30%以上，中國醫藥大學北港附設醫院昨天舉辦慢性腎臟病友會，邀請20多位病友到場分享抗病歷程，也請到專業中西醫師講解治療防治方式。

國際失智症協會（ADI）統計全球去年新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有一人罹患失智症，至今全球失智症人口推估有5千萬人，在台灣2018年65歲以上患失智症有343萬餘人，每12人就有一名，80歲以上的老人則每5人有一名失智症。

北港醫院腎臟科主任曾裕雄表示，慢性腎臟越嚴重發生失智症發生率越高，尤其腎臟病第五期病患發生失智症風險最高，慢性腎臟病人的失智症主要是血管性，主要有注意力與執行力衰退，阿茲海默症是退化性，臨床表現主要以近期記憶衰退。

神經內科主任許致善說，腎臟疾病會造成的蛋白尿與體內含氮廢物濃度增加，會直接傷害大腦神經細胞，也會造成血管內皮細胞損傷，進而使大腦中微小血管產生病變，發生細小的腦部梗塞與出血便導致失智。

他指出，早期用藥同時要預防高血壓、糖尿病、高血脂症與腎臟疾病；院長吳錫金提到，隨著飲食西化的改變，肥胖和腎臟病高度相關，要避免高血糖、高血脂、高血壓及服用偏方、腎毒性藥物，注意清淡飲食與適量運動。

中醫部醫師陳香霓則建議，百會穴前後左右各一寸的4個穴道，食指彎曲以指節按壓穴位，每個穴位約20秒，能有效改善退化和認知功能及睡眠障礙等問題；也可按壓中脘穴及氣海穴，緩解食慾不佳、消化不良、便秘或腹瀉。

中醫師建議按摩頭頂百會穴有助安眠（紅點處）。 圖 ／報系資料照
中醫師建議按摩頭頂百會穴有助安眠（紅點處）。 圖 ／報系資料照
分享
中國醫藥大學北港附設醫院昨天舉辦慢性腎臟病友會。圖／院方提供
中國醫藥大學北港附設醫院昨天舉辦慢性腎臟病友會。圖／院方提供
分享
中醫陳香霓醫師建議按摩頭頂百會穴有助安眠。 圖／院方提供
中醫陳香霓醫師建議按摩頭頂百會穴有助安眠。 圖／院方提供
分享

失智症腎臟病

相關新聞

看展、賞樂 高鐵顛覆車站印象

2019-05-23 01:02

登革熱防疫中彰投總動員 中市有獎有罰

2019-05-22 22:56

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

今擴散條件差 中南部空品「橘色等級」

2019-05-23 04:57

天燈纏列車 納入高鐵模擬駕駛情境

2019-05-23 01:02

突患飛蚊症 竟是乳癌轉移眼底

2019-05-22 23:52

健康你我他／陽光下運動 幫體內除濕

2019-05-22 23:52

無障礙診所 台北等5縣市掛零

2019-05-22 23:51

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

居家醫療送暖 他續留苗栗服務

2019-05-22 23:41

住院醫師：勞檢若沒落實 新制恐淪為宣示

2019-05-22 22:49

防醫師過勞…雲嘉南勞工局處先輔導 明年起對醫院勞檢

2019-05-22 22:47

月薪30萬！研發工作室徵「國際解說員」 網瘋喊：征服宇宙

2019-05-22 20:00

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

立院修法規範自殺報導 專家：媒體應守「六不六要」

2019-05-22 19:24

違反最高罰1500萬！環保署公告空汙排放限值

2019-05-22 18:23

台銀老爺爺120歲 快閃音樂會慶生

2019-05-22 18:06

荷花開了！史博館荷花池畔推虛實整合闖關遊戲

2019-05-22 17:52

媒體散布助長自殺訊息 未來最高將罰百萬

2019-05-22 17:40

孩童跳床或鋪床後咳不停 高醫大研究：空氣變髒易過敏

2019-05-22 17:36

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

稻田裡長出鴕鳥？台灣三星「星關懷」創作全台最美稻田地景

2019-05-22 17:25

畏光不再是逃避檢查藉口 有它不點散瞳也能看清視網膜

2019-05-22 17:22

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

國健署調查：每四名成人就有一人高血壓

2019-05-22 17:21

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

防自殺專線太長太難記 7月起改為1925

2019-05-22 16:51

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44

3D安全隆乳升級立體空間 日式5D隆乳技術有一套

2019-05-22 16:17

鏟肉哪有這麼難！十大順暢飲品讓上班族「嗯嗯」好快樂

2019-05-22 16:17

打造美麗女神原來有「心機」！

2019-05-22 16:14

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

日本屋久島可治港女病？「見到漂亮風景就會想去」

2019-05-22 15:26

524健康空氣遊行 邀總統候選人參加

2019-05-22 15:08

食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08

開發通訊基礎建設市場 貿協領業者進軍中東歐

2019-05-22 14:44

市售衛生棉抽查 4件標示不合格

2019-05-22 14:32
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

為何日月潭水庫從未洩洪？原來是這機關的妙用

2019-05-22 08:56

35歲老鳥遇到慣老闆 技能點滿僅開23K

2019-05-22 10:05

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

花蓮9:37規模4.6地震 最大震度花蓮南投台中3級

2019-05-22 09:48

減少報廢食品 全家推鮮食效期前7小時打七折

2019-05-22 11:13

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

女熱愛當網紅直播 35歲竟罹患「網紅白內障」

2019-05-22 10:02

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

影／福衛全民空拍任務 景美女中率先登場

2019-05-22 11:48

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

別與大獎擦身過 1-2月千萬獎5張還沒領

2019-05-22 10:17

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

這家茶飲店密度堪比小七 南台灣人手一杯

2019-05-22 09:51

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08

艾兒芬妮DIOR New Look美炸坎城 450個小時手工打造的完美力作

2019-05-22 11:57

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

台鐵網頁首增「輪椅座」訂票區 身障協會：還不夠

2019-05-22 09:42

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

萬安42號演習 高鐵聯外接駁配合交通管制

2019-05-22 09:58

小七推新品黑糖冬瓜珍珠 這次南部門市先開賣

2019-05-22 11:48

買三個鐵路便當的注意 你的1-2月發票千萬獎還沒領

2019-05-22 10:21

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

退休後才發現職業病 醫院聯手協助職傷給付

2019-05-22 08:27

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

最夯中藥衛生棉安不安全？消基會檢測出爐

2019-05-22 13:22

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

斥資1.7億 南竿航空站整修擴建工程動土

2019-05-22 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top