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又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01聯合報 記者陳睿中╱即時報導

「一菜一格、百菜百味」的川菜料理，特色之一就是擁有豐富味型，其中除了花椒可帶來麻感之外，更有清香味鮮明的「藤椒」可作為調理香料。自5月25日至6月30日期間，全台20間餐飲業者共同舉行「愛呷藤椒味嘉年華」活動，推出近40道的藤椒風味料理，讓民眾可以品嚐到藤椒特有的清麻香。

致力推廣川味的蔡名雄表示，「藤椒」和紅花椒、青花椒屬於同一家族，主要生長在四川洪雅縣及其周邊地區，特色是清香味道明顯，麻感相對柔和舒緩，更顯滋味濃郁。新鮮藤椒也常煉製成藤椒油，不僅保有藤椒的清香感，也增加使用便利性。

本次包括國賓川菜廳、儂來餐廳、花酒藏、紅皇后川酒等全台20間餐飲業者，共同以藤椒油結合自家的招牌料理，推出一系列的風味饗宴，囊括中西不同風格，各有特色。以國賓川菜廳為例，在「青花石鍋魚」中，除了可嘗到新鮮花椒、青辣椒、美人椒所帶來的香麻辛辣，還有藤椒油所帶來的隱隱清香。另外東方饌黔天下也推出融合四川、貴州料理的「夏日藤椒宴」，一次可常到藤椒茅台醉雞、藤椒醬酥田雞、藤椒蝦串串等系列料理，每桌10人，定價6,800元。

除了中式料理之外，花酒藏也使用藤椒油搭配特選美國Prime極佳級牛小排，推出椒香熟成牛小排，還有冬鄉小廚、小團圓等高雄餐廳，以及嘉義、桃園、台中、花蓮等多間名店，也都推出藤椒風味料理，讓民眾嘗鮮，最低單點100元起。

花酒藏推出的椒香熟成牛小排，每份520元。圖／業者提供
花酒藏推出的椒香熟成牛小排，每份520元。圖／業者提供
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東方饌黔天下的藤椒醬酥田雞。記者陳睿中／攝影
東方饌黔天下的藤椒醬酥田雞。記者陳睿中／攝影
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全台20間餐廳，共同使用藤椒油入菜，推出「愛呷藤椒味嘉年華」。記者陳睿中／攝影
全台20間餐廳，共同使用藤椒油入菜，推出「愛呷藤椒味嘉年華」。記者陳睿中／攝影
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國賓川菜廳青花石鍋魚，550元。圖／業者提供
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