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「同婚宴」周六凱道席開160桌 艾怡良開唱、王小棣證婚

2019-05-22 20:33聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

10年修得同婚宴，不忘初心爭平權！台灣伴侶權益推動聯盟將於本周六(25日)在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」，預計席開160桌，逾千人齊慶祝台灣同婚合法，今年金曲入圍5大獎項的歌手艾怡良屆時會開場獻唱，知名導演王小棣則將擔任見證人，替20對同志新人集體證婚。

伴侶盟表示，伴侶盟曾在2013年將多元成家3法提交到立法院前，並在凱道首次舉辦「九七伴桌」，當時席開120桌，並承諾法案通過後將重返凱道。周六的同婚宴，將在景福門附近架設場外舞台，讓沒有搶到票入桌的民眾，也能共襄盛舉。

伴侶盟說，從當天下午5點開始，由來自俄羅斯的安妮 Annie擔任主持人，陸續會有爵士女伶簡詩敏、G大調男聲合唱團、樂團Kini & Jay，短講談跨國伴侶權益和張懋禛牧師愛的祝福；7點同婚宴正式開席，除有台灣傳統辦桌文化，也有女歌手李德筠、 9 位變裝皇后、4位 Go Go Boys、 DJ Rainbowchild等表演，還有萬眾矚目的「同志集體證婚典禮」，最後一起回顧台灣婚姻平權之路及未來期許。

伴侶盟表示，回顧近10年來，伴侶盟幾乎走過所有的民主程序，從提出多元成家3草案、街頭抗議，到進入司法訴訟，贏得大法官釋字第748號，以及2018年的公投戰與辯論台，到今年終於等到同婚法制化，其中最感謝的就是一起在這條漫漫長路上走過的同志朋友、志工與支持者。

伴侶盟強調，5月17號專法三讀時就公開宣告「同婚專法兩年後，我們要拼回歸民法的目標。」，未來仍需爭取跨國伴侶、共同收養、人工生殖的適用、跨性別者等權益，以及伴侶盟過去力推的伴侶、家屬制度，這都是婚姻平權之路上未竟之事，伴侶盟會繼續努力。

伴侶盟將於同婚上路隔天的525，在凱道舉辦同婚宴，席開160桌。本報資料照片
伴侶盟將於同婚上路隔天的525，在凱道舉辦同婚宴，席開160桌。本報資料照片
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同婚專法婚姻平權同志

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