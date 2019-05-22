立院修法規範自殺報導 專家：媒體應守「六不六要」

2019-05-22 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



立法院社會福利及衛生環境委員會今二讀通過「自殺防治法」草案，包括規範廣播、電視、網際網路、出版品、宣傳品或其他媒體，不得報導自殺方式，詳細描述自殺個案的自殺方案及原因等，違反者將處最高100萬元罰鍰。專家表示，媒體報導相關新聞，應該自律並謹守分寸，透過法律的規範，雖未必能對自殺防治有立竿見影之效，但相信能建立相關制度。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘指出，自殺有各種因素，包括個人情緒、壓力、環境影響等等，以往國內外相關研究皆發現，媒體過度報導自殺新聞，確實會造成模仿效應。

10多年前發生的藝人倪敏然自殺事件，經媒體日夜報導，引發學界、醫界撻伐；張家銘說，倪敏然自殺案國內媒體鉅細靡遺連續報了三個星期，也有不少檢討聲浪，而台灣媒體最近幾年進步不少。

對於自殺新聞該報導到什麼程度，張家銘建議，應嚴守WHO建議的「六不六要」規範：

六不：

•不要刊登出照片或自殺遺書

•不要報導自殺方式的細節

•不要簡化自殺的原因

•不要將自殺光榮化或聳動化

•不要使用宗教或文化的刻板印象來解讀

•不要過度責備。

六要：

•當報導事件時，與醫療衛生專家密切討論

•提到自殺時，用「自殺身亡」而不要用「自殺成功」這樣的字眼

•只報導相關資訊，且刊登在內頁而非頭版

•凸顯不用自殺的其他解決方法

•提供與自殺防治有關的求助專線與社區資源