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高市境外及本土登革熱風險升 動手清乾容器

2019-05-22 19:13中央社 高雄22日電

高雄市衛生局調查登革熱病媒蚊密度顯示社區陽性容器率連續攀升，另外也公布今年以來境外移入登革熱22例、屈公病1例，顯示疫情風險增加，呼籲民眾趕快動手清乾容器積水。

衛生局今天發布新聞稿指出，接獲今年首例境外移入屈公病病例，日前一名馬來西亞籍旅客與友人來台旅行，在高雄入境時被發燒篩檢站攔檢，21日確診為屈公病，經追蹤個案目前已經退燒，衛生單位會持續追蹤直到個案出境。

衛生局說，屈公病傳播媒介與模式和登革熱類似，主症狀為發燒及頭痛等，統計目前共有6例，分別在台中市3例、宜蘭縣、桃園市及高雄市各1例，疫情多為境外移入。

屈公病之外，衛生局也在21日接獲另一名登革熱快篩陽性境外移入高度疑似登革熱個案，與屈公病個案都來自馬來西亞，追蹤確認旅客於入境前在馬國已發病，來台旅遊於病毒血症期間於台南、高雄行動，極可能成為登革熱病毒在社區的傳播源。

衛生局呼籲民眾務必提高警覺，不管是屈公病、境外移入登革熱旅客路徑及接觸史等，一旦有類似發燒或頭痛等症狀，務必儘快就醫。

近日接連大雨，依據高雄市病媒蚊密度調查，顯示社區陽性容器率持續攀升，衛生局提醒民眾加強檢視戶內外環境，澈底清乾積水容器，以降低病媒蚊孳生的機會。

屈公病登革熱

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