台銀老爺爺120歲 快閃音樂會慶生

2019-05-22 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣銀行今天舉辦120周年行慶快閃音樂會暨東京2020奧運第一系列紀念金、銀幣申購電腦公開抽籤活動，邀請到國際知名大提琴家張正傑、京劇名家朱陸豪至市定古蹟台灣銀行總行營業廳表演，讓員工及客戶親身參與一場藝術饗宴。

台灣銀行董事長呂桔誠喜愛藝術，上任以來，即指示將踐履企業社會責任提升至藝術文化層面，從107年開始推出年度系列藝術祭活動，包含繪畫季、攝影季及音樂會等。到今年，藝術祭系列活動已邁入第3年，獲得文化界一致好評。

台灣銀行表示，去年開始嘗試在行慶期間加入音樂會的元素，將總行古蹟營業大廳變身優雅的音樂廳，讓午間來行的客戶可以在悠揚的樂音中，享受有溫度、有氣質的金融服務。意外發現，在挑高的金融古蹟營業大廳裡，竟然有著音樂廳專業繚繞音響的效果，讓現場客戶無不駐足聆聽陶醉其中，大呼過癮。

因此，今年在眾多客戶的期待中，台銀於行慶期間再次舉辦輕鬆愉快的快閃音樂會，用心規劃邀請多元音樂家出席演出，兼具專業及社會意義。

特別邀請視障鋼琴家許哲誠、呂文貴、蔡哲沅，臺灣銀行同仁林秉毅、范凱揚雙人演奏組合，以及國際知名大提琴家張正傑、京劇名家朱陸豪老師、王乃加鋼琴家的表演組合，每天在不同時段帶給民眾驚喜，快閃演出。