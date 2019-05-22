高雄豪雨農損逾1500萬 全台最慘
連日豪雨影響造成農業災情，農委會農糧署及畜牧處統計各直轄市、縣市政府資料，從5月17日至至5月22日下午5時為止，全台農業產物估計損失總計5048萬元，其中高雄市損失1529萬最慘重；全台前五大受損農作物分別為一期水稻、西瓜、木瓜、香瓜及香蕉等。
各縣市農損情形，農委會統計，最嚴重為高雄市損失1529萬元、占30%，其次為屏東縣損失992萬元、占20%，其餘南投縣損失833萬元、占17%，以及新竹縣572萬元、占11%。
農產損失約金額4180萬元，農作物被害面積1392公頃，損害程度22％，換算無收穫面積300公頃；受損作物主要為一期水稻，被害面積1031公頃，損害程度22％，換算無收穫面積224公頃，損失金額2483萬元，次為西瓜、木瓜、香瓜及香蕉等。
畜產損失金額總計11萬元，受損畜禽主要為雞9千隻。民間設施損失估計858萬元，主要為新竹縣及南投縣農田埋沒及屏東縣農業設施受損所致。
已公告辦理現金救助及低利貸款地區，分別為桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜。桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜。高雄市美濃區、旗山區及杉林區的稻米。
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